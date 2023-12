El Seven de la República con rafaelinos en el seleccionado

La Unión Santafesina de Rugby tiene los equipos confirmados para la 39ª edición del Seven de la República que se llevará a cabo este fin de semana en Paraná, con la presencia de jugadores del Círculo Rafaelino de Rugby en los dos planteles y de Maximiliano Bertholt en el staff técnico.

El equipo 1 o A integrará la Zona 4 Campeonato con el local Entre Ríos, Córdoba y Cuyo. En este representativo principal volverán a estar Santiago Kerstens y Manuel Mandrille. El debut se producirá este sábado 2 a las 11 frente a Cuyo. Posteriormente, a las 17, jugará frente a la Unión Cordobesa, y cerrará la fase de grupos ante la Unión Entrerriana a las 19.20.

Por otra parte, ante la deserción de Brasil, la USR tendrá un segundo equipo que competirá en la Zona Ascenso. En esta escuadra serán protagonistas Facundo Aimo, Ricardo Brown y Leonardo Sabellotti.

El debut será hoy a las 10 frente a Formosa. Tras el receso, a las 16.20, jugará con Alto Valle, y en la jornada del domingo, jugará con Austral a las 10.20, y cerrará a las 16.20, jugando el clásico ante la Unión Entrerriana B.

Plantel Santa Fe Zona Campeonato: Justo Barcojo (CRAI), Valentín Fernández (SFRC), Agustín Foradini (SFRC), Ramiro Giménez (SFRC), Santiago Kerstens y Manuel Mandrille (CRAR); Santiago Mendicino (SFRC), Alejandro Molina (CRAI), Franco Radin (CRAI); Juan Cruz Strada (SFRC) y Mateo Widmer (Alma Juniors).

Plantel Santa Fe Ascenso: Facundo Aimo, Ricardo Brown y Leonardo Sabellotti (CRAR); Martín Barceló (CRAI); Dalmiro Borzone (SFRC); Juan Fleitas (CRAI); Augusto Gorla (SFRC); Nicolás Manasterolo (SFRC); Ignacio Parodi (CRAI); Franco Pierangeli (CAB); Santiago Quirelli (SFRC); Luciano Ruata (SFRC).

Head Coach: Pablo Pfirter. Entrenadores: Gastón Sgroi y Maximiliano Bertholt. PF: José Jacquat. Managers: Agustín Leiva, Walter Hrycuk y Horacio Barbotti. Psicólogo: Leandro Chiale. Nutricionista: Esteban Formichelli. Kinesiólogo: Federico Bruzzone. Médico: Augusto Brodsky.



UN EVENTO ESPECIAL

El Seven de la República es una inmejorable oportunidad para despedir el año rugbístico, pero también es una gran propuesta para que los seleccionados de las Uniones provinciales compartan experiencias y se viva un muy lindo clima de camaradería. Entre el 2 y el 3 de diciembre, el Club Atlético Estudiantes y el Paraná Rowing Club son los anfitriones del 39º Seven de la República Masculino y el 7º Seven de la República Femenino; ambas competencias se desarrollarán de manera simultánea, y se utilizarán las instalaciones de: los varones jugarán en la sede de El Plumazo (CAE), y las chicas lo harán en las canchas de La Tortuguita y del anexo Yarará (PRC).

El seleccionado masculino de Rosario, y el conjunto femenino de Buenos Aires, son los defensores del título, pero en esta oportunidad se reunirán en esas dos jornadas un poco más de 650 jugadores (entre mujeres y varones), distribuidos en 55 equipos y se disputarán un total de 124 partidos.