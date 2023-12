"Un Mundial maravilloso", el elogio de Placente a su equipo

La Selección argentina Sub-17 fue goleada 3-0 por Malí y no pudo lograr el tercer puesto del Mundial de Indonesia 2023. Ibrahim Diarra, a los 9 minutos, Mamadou Doumbia, a los 45, ambos en el primer tiempo, y Hamidou Makalou, a los 2 del complemento, fueron los artífices del triunfo para Malí. La Argentina, que nunca pudo lograr ser campeón del mundo en esta categoría, finalizó en la cuarta posición del certamen.

El encuentro no resultó sencillo para los dirigidos por Diego Placente, ya que en los primeros minutos no pudo hacer pie ante el juego que propuso Malí y para peor, antes de los 10 minutos, Diarra abrió el marcador. El país africano demostró estar una marcha más arriba físicamente y esto fue una de las claves para arrinconar a una Argentina que se vio también desbordada anímicamente y antes del cierre recibió un nuevo cachetazo: Doumbia anotó el segundo en su intento de cabeceo que derivó en un hombrazo que descolocó al arquero Jeremías Florentín.

Justamente, el portero nacional, que recibió mensajes amenazantes e insultos en las redes sociales tras la derrota ante Alemania, tuvo una destacada labor en la jornada de hoy: pese a que no pudo evitar el tanto de Makalou que cerró la goleada 3 a 0 en el inicio del complemento, impidió que su equipo sufriera un resultado más abultado en contra.



ELOGIOS DE PLACENTE

El entrenador de la Selección argentina Sub-17, Diego Placente, aseguró que su equipo hizo "un Mundial maravilloso" en Indonesia, a pesar de la derrota ante Malí por 3 a 0 que lo privó de quedarse con el tercer puesto. "Fue un Mundial maravilloso, desde lo futbolístico, la entrega y el corazón", valoró el técnico sobre la Selección juvenil.

"Esta es una camada que nos representó muy bien, tanto en el Sudamericano como en este Mundial", remarcó Placente en diálogo con TyC Sports sobre sus dirigidos, quienes fueron protagonistas en ambas competencias, pero no pudieron coronar.