El particular dato de las finales de Primera B

Este domingo será una jornada intensa y emotiva en el ámbito del ascenso liguista, ya que se jugarán las finales para determinar los dos equipos que ascenderán a la Primera A en 2024.

Por la Zona Sur, en la cancha de Atlético María Juana a las 17.30 se enfrentarán Atlético Esmeralda vs. La Trucha F.C de Frontera., y por la Zona Norte, en Moreno de Lehmann, lo harán Independiente de Ataliva vs. Atlético Juventud de Rafaela, en el mismo horario.

En esta temporada la definición tendrá como protagonistas a dos equipos que jugaron su primer año afiliados a la Liga Rafaelina, un dato realmente curioso. Independientemente de lo que ocurra al cabo del tiempo reglamentario o penales si hubiera necesidad de que sea la vía para la consagración, sin dudas que es un hecho muy meritorio.

En la Zona Sur La Trucha F.C. se fue consolidando tras su crecimiento en Frontera donde fue surgiendo de los torneos amateurs y no sintió el cambio a nuestra Liga.

En la Norte, Juventud empezó prácticamente de cero con un gran trabajo de su entrenador Juan Verón, que amalgamó de muy buena manera un plantel con jugadores que fueron dejando otros clubes en años anteriores, y también logró instalarse en el partido principal por el ascenso.

Lógicamente, sus respectivos rivales también han tenido un muy buen 2023 y también buscarán coronarlo de la mejor manera. Tanto Esmeralda como Ataliva han tenido frustraciones en finales recientes y van por la revancha. El primero lo padeció el año pasado con Deportivo Josefina, mientras que con Ataliva ocurrió algo similar, ya que en 2022 perdió el ascenso en las finales en el clásico con Argentino de Humberto.

Recordemos que este año justamente los descendidos de Primera A fueron los ascendidos del año pasado, Humberto y Josefina.