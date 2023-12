Lantella pole provisoria y Costamagna duodécimo

Santiago Lantella (Chevrolet Corsa) dominó la primera clasificación de la Clase Dos del Turismo Pista en el "Gran Premio Agustín Herrera", competencia correspondiente a la última fecha del año y que se desarrolla en el autódromo de Olavarría. Yair Etcheveste y Nazareno Iglesias terminaron como los escoltas, mientras que José Luis Costamagna quedó duodécimo, recordando que es uno de los aspirantes al título.

En el cierre del viernes, Lantella estableció un tiempo de 1:47.619 y se quedó con la pole position provisional. El piloto de Balcarce relegó por 196 milésimas a Etcheveste y por 288 a Iglesias, mientras que Alan Buchholz se ubicó cuarto, a 362 y Ezequiel Bosio concluyó quinto, a 464.

Las diez primeras posiciones las completaron Nicolás Herrera, Gastón Fontana, Benjamín Conti, Luciano Martínez y Julián Martínez. Costamagna (VW Up) estableció un registro de 1:48.566, quedando a 947 milésimas de Lantella.

Respecto a los demás pilotos rafaelinos, Fabián Mainero (VW Up) se ubicó 23 y quedó a 1.913 del poleman, mientras que Ricardo Saracco (VW Up). finalizó la primera sesión en la posición 26 a 2.111 de la punta.

La actividad para la Clase Dos del Turismo Pista continuará el sábado a las 10:15hs con la puesta en marcha de la segunda clasificación. Las series, a 6 vueltas, se realizarán a las 13.40, 14.10 y 14.40.