Patricia Bullrich confirmada en el Ministerio de Seguridad

BUENOS AIRES, 2 (NA). - A pesar de las idas y vueltas, el presidente electo, Javier Milei, confirmó a la titular del PRO y excandidata presidencial, Patricia Bullrich, como su futura ministra de Seguridad.

La excandidata a la jefatura de Estado por Juntos por el Cambio irá por su segunda oportunidad al frente de la cartera luego de haber desempeñado el cargo bajo la presidencia de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019.

Las dilaciones en la designación fueron resueltas, luego de que trascendiera un cortocircuito entre Bullrich y Macri.

El pasado jueves, la referente del PRO llamó a elecciones en el partido amarillo para el mes de febrero y anticipó que no se postulará.

Si bien en un principio Bullrich había presentado reparos ante la idea de volver a liderar el Ministerio, tras la confirmación publicada por la cuenta oficial de la Oficina del Presidente Electo, le agradeció a Milei por la designación.

"Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca", expresó en redes sociales.

Y completó: "El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios".

En la misma línea, agregó: "La Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga".



REPERCUSIONES

Tras confirmarse la designación de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, fueron múltiples los mensajes de apoyo y felicitación que recibió la futura integrante del gabinete de Javier Milei.

Entre los más destacados se encuentra el del expresidente Mauricio Macri, quien respaldó la designación de la titular del PRO al frente del Ministerio de Seguridad, tras las rispideces con sus socios de LLA por el armado del nuevo gobierno.

"Para llevar adelante el cambio que Argentina necesita y al elegir su primer equipo, me pone contento que Javier Milei cuente con la probada experiencia de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad", señaló el exmandatario en su cuenta de X.

Federico Angelini, legislador y vicepresidente del PRO, fue otro de los dirigentes que se manifestó: "Felicitaciones @PatoBullrich por tu designación. Estoy seguro de que tu experiencia y compromiso es lo que nuestro país necesita para combatir el crimen y devolverles el orden a los argentinos", consideró.

También le envió su felicitación el gobernador electo Maximiliano Pullaro, de la provincia de Santa Fe, quien destacó el "compromiso inclaudicable por la seguridad y el orden" de la futura ministra.

"Tenemos por delante mucho trabajo conjunto para que todos los santafesinos vuelvan a sentirse seguros", subrayó con relación a la difícil situación que vive la provincia del litoral argentino en esa materia.

"Que alegría me da que @PatoBullrich sea la futura ministra de Seguridad de la Nación. Desde San Luis vamos a luchar codo a codo contra la delincuencia y el narcotráfico. Todos los éxitos en esta gestión @PatoBullrich!", expresó, por su parte Claudio Poggi, el gobernador electo de San Luis, en su cuenta oficial de X.

Guillermo Montenegro, el intendente de General Pueyrredón, fue otro de los que saludó el nombramiento de Bullrich y lo calificó como "trascendental" para Mar del Plata.

"@patobullrich: todos los marplatenses recordamos muy bien cómo trabajaste para defender la ciudad como ministra. Siempre coincidimos: el único enemigo es el delincuente", aseguró Montenegro.