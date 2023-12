2 de diciembre: día mundial del futuro

A partir del 2 de diciembre de 2022 se celebra el Día Mundial del Futuro. Es una invitación abierta a todos los países del mundo a desarrollar sus capacidades y abordar retos, garantizando el desarrollo sostenible para las generaciones futuras.

Constituye una oportunidad propicia para reflexionar sobre las oportunidades y amenazas de la humanidad, así como la aplicación de iniciativas para el futuro, entre las cuales se contemplan la inteligencia artificial, reducción del cambio climático, ciberseguridad, tecnología y la biología sintética.





¿Cómo se originó la creación del Día Mundial del Futuro?

En la cuadragésimo primera General de la UNESCO se declaró el Día Mundial del Futuro, a partir del 2 de diciembre de 2022.





Los objetivos de la creación de esta efeméride son los siguientes:



Destacar la universalidad de las actividades anticipatorias humanas.

Fomentar los procesos de inteligencia colectiva.

Promover e incrementar la investigación del pensamiento del futuro y su aplicación en contextos diversos.

Asimismo, este organismo internacional fomentará la difusión del Programa de Alfabetización del Futuro, con la finalidad de concienciar a la población mundial sobre la alfabetización del futuro, basado en la capacidad de cada individuo.

Esta visión forma parte de un enfoque de desarrollo, para asegurar un futuro más sostenible para todas las personas, mediante la aplicación de la innovación y la creatividad.

Ello en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Lema del Día Mundial del Futuro en 2023

La UNESCO anuncia la celebración de un evento en París para conmemorar el Día Mundial del Futuro. Será el 4 de diciembre de 14:00 a 18:30 h. y reunirá a líderes de opinión, y profesionales de todo el mundo que compartirán ideas sobre las perspectivas de futuro.

El lema de la campaña de 2023 es "Construyendo sociedades inclusivas y resilientes".



Frases sobre el Futuro

Compartimos algunas frases célebres e inspiradoras sobre el futuro:



El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad (Victor Hugo)

El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños (Eleanor Roosevelt)

Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida (Woody Allen)

Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado (Friedrich Nietzsche)

No pienso nunca en el futuro porque llega muy pronto (Albert Einstein)

Nunca puedes planear el futuro a través del pasado (Edmund Burke)

La vida humana representa, la mayor parte de las veces, una ecuación entre el pasado y el futuro (José Ingenieros)

El futuro es nuestro refugio ante la feroz competencia de nuestros antepasados (Gilbert Keith Chesterton)

Podemos saber poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho que hacer (Alan Turing)

Si no pensáis en el futuro, nunca lo tendréis (John Galsworthy)

Creo que el futuro de la humanidad está en el progreso de la razón a través de la ciencia (Émile Zola)

Algunas cosas del pasado desaparecieron pero otras abren una brecha al futuro y son las que quiero rescatar (Mario Benedetti)



Películas y series sobre el Futuro



A continuación mostramos algunos títulos de series y películas futuristas para compartir, en buena compañía. Siempre habrá clásicos cinematográficos, como las sagas futuristas de Regreso al Futuro y Terminator, para disfrutar una y otra vez:



El Mito de Sísifo (Corea del Sur. Director: Jin Hyuk. Año 2021): en este k-drama de Netflix un evento involucra a un ingeniero en secretos peligrosos y a una mujer del futuro, que ha venido a buscarlo para protegerlo.

Zona 414 (Australia. Director: James Mather. Año 2021): la hija del creador de una colonia de robots humanoides de última generación desaparece y contratará a un investigador privado. Junto a una inteligencia artificial muy avanzada, el investigador la traerá de vuelta.

I am a Mother (Australia. Director: Grant Sputore. Año 2019): una madre robot fue diseñada para poblar el planeta Tierra y cría a una chica adolescente, en un refugio subterráneo. Ella comenzará a cuestionar todo lo que le ha enseñado su madre robótica, acerca del mundo exterior.

Proyecto Géminis (EEUU. Director: Ang Lee. Año 2019): un asesino a sueldo decide retirarse. No será tarea fácil pues deberá enfrentarse a su propio clon, mucho mas joven.

Ghost In The Shell: Vigilante del Futuro (EEUU. Director: Rupert Sanders. Año 2017): en un Japón futurista, una joven es la líder del grupo operativo de élite Sección 9. Liderará una misión para luchar contra el ciberterrorismo y los crímenes tecnológicos.

La Familia del Futuro (EEUU. Director: Stephen J. Anderson. Año 2007): en esta comedia infantil animada un niño genio pierde la esperanza de recuperar su más reciente invento, robado por un malhechor. Contará con un joven viajero del tiempo para recuperarlo.

ExMachina (Reino Unido. Director: Alex Garland. Año 2015): un millonario programador selecciona a un joven empleado de su empresa, para participar en una experiencia de su última creación: una robot-mujer.

El Vengador del Futuro (EEUU. Director: Paul Verhoeven. Año 1990): en el año 2084 un hombre, con una vida aparentemente tranquila, vive atormentado por una pesadilla que lo transporta a Marte.