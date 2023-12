La economía provincial, en retroceso

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de la provincia de Santa Fe (ICASFe), arrojó en septiembre de 2023 una caída mensual del -0,1%, acumulando una contracción neta de -0,4% durante el trimestre. De esta manera, se extiende una recesión moderada, con un saldo de -0,1% para los nueve meses consolidados en el período.

Propio de una recesión con inflación, con pocas opciones para preservar el valor del dinero, las ventas en supermercados de la provincia de Santa Fe (grandes superficies), continuaron con una senda ascendente en septiembre de 2023. Así, la serie se ubicó en lo más alto de ambas tablas, con una variación mensual del 1,6% e interanual del 9,9%. Los otros dos indicadores que operaron en terreno positivo, aunque más leve, fueron el conjunto de remuneraciones reales de los empleados registrados, con un incremento mensual del 0,6%, y los puestos de trabajo registrados (altas nuevas), con una variación mensual del 0,3%. Las variaciones interanuales de dichos indicadores se ubicaron en 1,7 y 3,6%, respectivamente.

Por el contrario, las expectativas empresarias para incrementar personal (demanda laboral) profundizaron la caída, registrando una variación mensual del -10,0% en septiembre de 2023 y acumulando una caída del -40,8% en los últimos 12 meses. Este claro contraste, deja en evidencia la incidencia positiva que han tenido sobre el nivel de actividad los programas de consumo y recuperación del salario en el corto plazo; aunque al mismo tiempo implican más presiones a la frágil estructura económica de fondo y profundizan el déficit fiscal.

Por su parte, los indicadores referidos a la inversión en bienes durables, también continúan en contracción. El consumo de cemento en la provincia, asociado al sector construcción, experimentó una baja del -0,3% mensual, mientras que la comparación interanual evidencia una variación del -3,8%. En cuanto al patentamiento de vehículos nuevos, la serie se contrajo un -2,0% en septiembre, acumulando una caída del -6,6% respecto a su parámetro interanual.

La producción industrial señala una baja del -0,6% en el noveno mes del año, mientras que la caída respecto a igual mes del año pasado se ubicó en -8,4%. En el siguiente apartado se detalla el comportamiento particular de los principales indicadores del sector manufacturero, que permiten ampliar el análisis sobre este resultado.

Por último, la serie representativa de los recursos tributarios de la provincia (en términos reales) acumuló una caída del -2,9% en los últimos doce meses, mientras que la variación respecto de agosto fue del -0.8%. Al respecto, se constatan bajas tanto en la recaudación del impuesto de Sellos como en los recursos percibidos vía coparticipación nacional (-5,9% y -1,3%). Si bien, Ingresos Brutos muestra una leve tendencia alcista desde marzo de 2023, no logra compensar en el agregado.



INDICADORES COMPLEMENTARIOS

DEL SECTOR INDUSTRIAL

La serie de consumo de gas industrial en la provincia de Santa Fe mostró una variación mensual positiva en septiembre, en el orden del 2,8%, luego de tres meses de caídas consecutivas. Sin embargo, bajo una mirada de mediano-largo plazo la serie continúa con la contracción desde agosto de 2021, con variaciones interanuales negativas hace nueve meses, en las cuales siete mediciones superaron los dos dígitos. En septiembre, la variación anual fue de -11,7%, mostrando una desaceleración respecto a meses anteriores. La serie representativa del consumo de hidrocarburos en la provincia de Santa Fe (excepto nafta y fuel oil) cató en términos mensuales, luego de obtener seis tasas desestacionalizadas positivas (-0,1% con respecto a agosto de 2023). En tanto en términos interanuales, se mantuvo en terreno positivo (3,9%).

Continúa la marcada caída en la serie representativa de la molienda de semillas de soja y girasol en la provincia de Santa Fe a septiembre de 2023. La variación mensual desestacionalizada se ubicó en torno al -0.8% (en septiembre) y en el mismo sentido, en el plano interanual, se registró la 21va variación negativa consecutiva, ubicándose en -31,6% en este reporte. De cara al cierre de año, dicha serie representativa de la industria de procesamiento de oleaginosas, sin vistas a recuperarse, estaría mostrando niveles de procesamiento inferiores, incluso, a la sequía del 2008-2009.

Por su parte, la producción láctea continúa la senda decreciente iniciada en noviembre de 2021. En agosto y septiembre las variaciones mensuales se ubicaron en -0,8%, mientras que la tasa interanual de septiembre fue de -3,5%.

A continuación, presentamos datos de algunas series que ya cuentan con información actualizada a octubre de 2023. La serie representativa del consumo de energía eléctrica industrial en la provincia de Santa Fe (no incluye cooperativas) registró variaciones mensuales negativas en septiembre y octubre de -2,5% y -1,4% respectivamente. En la comparativa interanual se acentúa profundamente el comportamiento de tasas negativas que se exhiben desde enero de 2023. Específicamente, septiembre y octubre arrojaron tasas anuales de -9,1% y -10,7%.

En cuanto a la faena bovina en la provincia de Santa Fe, se acentúa la caída que ya se venía evidenciando, registrando seis meses consecutivos de tasas mensuales negativas. En octubre, la faena de bovinos cayó -1,2% respecto a septiembre y -9,4% respecto a octubre de 2022 (mayor caída en los últimos cuatro meses). Por otro lado, en lo que refiere a porcinos, se observa un marcado crecimiento en los últimos cinco meses.



SINTESIS Y PERSPECTIVAS

La tasa de variación interanual de la actividad económica provincial (medida por el ICASFe), se mantuvo en la zona de cifras negativas, ubicándose en -0,5% en septiembre de 2023 (ver Gráfico N° 3).

La fase contractiva actual del ciclo económico, que comenzó en junio de 2022, implica para la provincia una sucesión de dieciséis meses consecutivos de recesión y estancamiento. Esta situación pesa prácticamente sobre todos los sectores de la actividad económica. Sin embargo, en términos macroeconómicos, se visualiza como una recesión moderada al compararla con la amplitud propia de las siete recesiones fechadas en la provincia, desde 1994 en adelante. En este sentido, mientras que la tasa promedio de caída anualizada registrada para el conjunto de las recesiones es del -6,1%; entre mayo de 2022 y septiembre de 2023 la variación anualizada fue de sólo -1,5%. Esto en el marco de un estancamiento económico que ya lleva más de quince años.

Finalmente, los programas alineados a mejorar la situación de corto plazo de cara a las elecciones por la presidencia, que se extendieron hasta fines de noviembre, lejos de mejorar la situación de los sectores productivos, probablemente den como resultado una agudización de la contracción para el cuarto trimestre del año.