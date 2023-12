La Provincia capacitó en derechos sexuales a equipos de más de 75 efectores de salud

El Ministerio de Salud, a través del proyecto "Derechos en Ronda", capacitó a equipos de salud de más de 75 efectores, organizaciones de la sociedad civil, referentes de instituciones y a estudiantes de nivel secundario en materia de salud sexual. Además, estos dispositivos itinerantes permitieron el fortalecimiento del vínculo de la comunidad con sus referentes de salud y amplió la colocación de métodos anticonceptivos en territorio.

Estas actividades se llevaron adelante junto a la Dirección de Salud Sexual, Reproductiva y Diversidad junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina, Ipas y la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.

Con concurrencia sostenida, desde junio el equipo de la Dirección trabajó con diversos actores que sostienen prácticas que garantizan el acceso a la salud sexual. En estas jornadas se llevaron a cabo instancias de escucha, reflexión y problematización sobre el estado actual en materia de salud sexual reproductiva y no reproductiva. Así mismo, se fortalecieron las redes entre los actores de cada localidad, identificando y facilitando el encuentro entre las necesidades de la comunidad y los equipos de salud locales.



ALCANCE EN TERRENO

Desde el comienzo de esta estrategia itinerante participaron en diferentes rondas de actualización 320 profesionales de equipos de salud, mientras que 304 referentes de organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, de servicios locales, de género, niñez y estudiantes secundarios de las localidades de los diferentes departamentos fueron convocados a participar en conversatorios, mapeos colectivos y actividades de sus localidades. Durante cinco meses se realizaron 50 rondas que llegaron en varias oportunidades a los departamentos de Vera, 9 de Julio, San Javier, Garay, San Cristóbal, Castellanos, General Obligado y Reconquista. También se capacitó a 151 profesionales de la salud para la colocación de implantes subdérmicos de 2 varillas, un método anticonceptivo reversible de larga duración. De este modo, más de 210 personas del centro-norte de la provincia accedieron a consejerías en salud sexual y luego a la colocación del mismo en consultorio.

En este sentido, la directora provincial de Salud Sexual, Reproductiva y Diversidad, Paola Gross, manifestó que “fue una experiencia enorme de trabajo colectivo y en red, en donde avanzamos con estrategias comunitarias que permitan mejorar el acceso de la población, innovar, actualizarse y promover acciones de promoción de derechos sexuales en sus comunidades”. "Consideramos que este tipo de estrategias de despliegue territorial es lo que los equipos y la comunidad necesitan para trabajar en temas de salud sexual, permitiendo generar en un mismo proyecto diferentes diagnósticos territoriales de manera colectiva y a partir de ahí retrabajar en cada encuentro sobre lo planteado, tanto por equipos como por referentes de la comunidad", agregó.

Finalmente, Gross destacó que "Derechos en Ronda nos dio la posibilidad de fortalecer equipos y ver materializadas políticas públicas vinculadas a derechos sexuales y reproductivos”.

También se trabajó con equipos y organizaciones dando a conocer el preservativo vaginal, otro insumo que ha sumado el Ministerio de Salud Nacional y se está incorporando progresivamente en diferentes efectores de la provincia de Santa Fe.

Por su parte, Alejandra Rojas, representante del equipo de la Salud Sexual, Reproductiva y Diversidad, remarcó que “se reflexionó sobre las prácticas territoriales y sobre la salud sexual reproductiva de la población. Lo particular de este proyecto es que durante todas las instancias de capacitación trabajamos con las organizaciones de cada territorio”, explicó.



DERECHOS EN RONDA

A través del proyecto Derechos en Ronda se presentó la actualización de conocimientos a los equipos de salud con el fin de enriquecer los procesos de atención vinculados al acceso a derechos sexuales reproductivos de la población.

Mariana Isasi, Jefa de Oficina de UNFPA Argentina agregó: “Acompañamos al Ministerio de Salud de Santa Fe en el diseño e implementación de esta iniciativa que busca potenciar la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Partimos de la premisa de que es clave acercar los derechos a la población, en particular a las niñas, adolescentes y mujeres, quienes muchas veces encuentran barreras en el acceso a la salud sexual y reproductiva”. “Celebramos el compromiso del equipo técnico que hemos conformado así como de los efectores de salud que participan de este proyecto, que seguramente redundará en una mayor accesibilidad y calidad de la atención integral de la salud”, completó. También destacó el apoyo de la Oficina Regional de UNFPA para América Latina y el Caribe para ampliar este proyecto y acercar más derechos a las comunidades.



RED DE LUDOTECAS

Muchos de los efectores que participaron en Derechos en Ronda también son parte de la red de ludotecas conformada por los kits didácticos “Experiencias para Armar” en donde a través de juegos diseñados por la Dirección Nacional de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, tales como “Carrera de la sexualidad” y “Experiencias para armar”. Estos juegos quedan disponibles en los efectores de salud, espacios de consejerías, sumándose a los más de 100 ya entregados. “Derechos en Ronda” es una estrategia itinerante que recorrió caminos en el centro-norte de Santa Fe, abrió posibilidades a la formación profesional, amplió la canasta de métodos anticonceptivos, fortaleció el vínculo entre los equipos de salud, estudiantes, organizaciones sociales y la comunidad toda promoviendo diálogos y participación activa para garantizar el cumplimiento del acceso a derechos sexuales y reproductivos.