Más del 80% de los jóvenes tiene intención de seguir estudiando, y la mayoría en Rafaela

El Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL) presentó este viernes los resultados de la encuesta a estudiantes que finalizan sus estudios medios en 2023 y el seguimiento a los que realizaron la encuesta en el año 2022. La actividad se desarrolló en el Salón Verde del edificio municipal y estuvo encabezada por el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; y Lucía Rojo de la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. Asistieron representantes de las diferentes casas de estudios, estudiantes, integrantes del ICEDeL y medios de comunicación.

El objetivo de esta medición fue conocer las intenciones, posibilidades y perspectivas de quienes transitaron el último año de la escolaridad secundaria en la ciudad de Rafaela durante el año 2023, con respecto a continuar con estudios de nivel superior, sobre una población de 1.304 estudiantes.

El resultado mostró que un 19.2% no quiere continuar estudiando y un 80.8 sí. Los que no quieren seguir estudiando manifestaron como causas: motivos laborales, la intención de realizar otros cursos de capacitación y su interés de solo completar la secundaria. En tanto los que sí tienen interés en seguir estudiando, el 16.2 lo hará en una carrera terciaria, el 83.1 una carrera universitaria y el 0.7 aún no está decidido.

Al tomar la palabra, Peiretti destacó: “Construir este tipo de información resulta clave para la definición de políticas. La intencionalidad de seguir estudiando en Rafaela se impone con el 75%, y es el valor máximo desde que se hace este estudio en el año 2005”. “Esto tiene que ver con el trabajo que vienen haciendo las casas de estudios superiores, la oferta educativa que hoy tiene la ciudad para seguir estudiando carreras tanto universitarias como terciarias”, remarcó.

En función de esto señaló que “todos los estudios anteriores, en ningún caso superaban el 70%, y ahora estamos hablando de casi el 75% de los estudiantes que hoy están cursando el nivel secundario dicen tener intención de estudiar en Rafaela”.

Con respecto a las carreras más elegidas, contó que “casi el 11% son las vinculadas a las nuevas tecnologías. Cuando me tocó asumir y analizábamos el estudio de 2018, solo el 3% de los estudiantes decían que tenían intenciones de seguir estudiando carreras vinculadas a la informática y la programación”. “Allí veíamos un problema porque el Censo del Software nos planteaba que una de las principales necesidades de los empresarios era contar con recursos formados en estos temas, y por otro lado veíamos que solo el 3% de los jóvenes nos decían que tenían intenciones de seguir estudiando este tipo de carreras”, agregó.

Por eso, “pusimos en marcha el programa Elegí Digital junto con la Secretaría de Educación, el Centro Comercial, la Cámara de Empresarios y Desarrolladores Informáticos. Fuimos a las aulas, hablamos con los alumnos, pusimos en marcha múltiples cursos vinculados a la programación. Cuando uno plantea políticas en base a la evidencia concreta, se dan estos resultados”.

A partir de todo el trabajo realizado, “hoy podemos decir que las carreras vinculadas a las nuevas tecnologías son las más elegidas. También el Censo del Software nos dice que no es un problema cubrir una vacante en las empresas del software porque lo pueden resolver con recursos humanos formados en nuestra ciudad”.

Asimismo, mencionó que este estudio también pregunta dónde se informan para elegir la carrera: “Ahí vemos que viene creciendo mucho el tema de las redes sociales pero también reflexionábamos qué significa la Expo Carreras, porque está en segundo lugar y creció mucho desde los últimos tres años. La Expo Carreras es un lugar donde los jóvenes definen qué tipo de carreras seguir estudiando”



SEGUIMIENTO

Por otro lado, también se hizo un seguimiento a los estudiantes que finalizaron sus estudios medios en el año 2022, con el objetivo de comparar la intención de estudio declarada al momento de finalizar el ciclo lectivo 2022, con la realidad educativa y laboral actual. También se buscó conocer la evolución de los trayectos educativos de las y los jóvenes de la ciudad, lo cual permite comenzar a esbozar el futuro perfil profesional.

En este caso, la población encuestada fue de 1.096 sobre 1.228 que habían participado del relevamiento en 2022. Los 130 casos no encuestados corresponden a teléfonos y/o datos no especificados o no encontrados.

En esta encuesta, año a año, “se vuelve a consultar a cada uno de los chicos sobre quienes habían manifestado la intención de estudiar, si efectivamente lo están haciendo, y si no es así, cuáles fueron las causas”, explicó Andereggen.

En 2022, de los 1.228 encuestados, 993 tenían intención de continuar estudiando (80,9%). Se contactó a 893 en 2023 para hacerles seguimiento y 683 manifestaron que efectivamente comenzaron a estudiar (76,5%). En tanto que los 210 restantes no lo hicieron porque trabajan, razones personales, motivos económicos y adeuda materias.

Con respecto a esto último, valoraron que el motivo de adeudar materias se redujo 5,5 puntos interanuales debido a un programa municipal “Seguila”, que ayuda a los estudiantes a finalizar la educación secundaria.

En 2022, 235 no tenían intención de continuar estudiando (19,1%). Se contactó a 203 en 2023 para hacerles seguimiento (representan al 86,4%). De los 203 contactadas que no habían tenido intención de estudiar, 23 sí comenzaron a estudiar y 127 se encuentran trabajando. “Hoy hablaba con mucho cariño de uno de los programas emblemáticos de esta gestión, que es el Seguila, que surgió justamente de estos relevamientos. Muchos de los chicos no podían seguir estudiando, no podían estar trabajando por adeudar materias del secundario”, declaró la Secretaria de Educación.

“Ahí surgen estos programas que, en base a la evidencia, inmediatamente se instalan. En estos cuatro años que lleva el programa, ya son unos 480 los graduados más todos los demás que acompañamos. Fueron cuatro años de articular constantemente, caminar paso a paso porque son los rafaelinos los que están en cada una de las escuelas y la gestión se basó en eso, en igualar oportunidades para acceder a la educación, para transitarla con calidad, para egresar en el momento y en el tiempo que sea posible, y también acompañar a todas las instituciones”, finalizó.