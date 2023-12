Billetera Santa Fe volvió al reintegro de $5 mil por mes

El reintegro de Billetera Santa Fe volvió este viernes al tope inicial de $5 mil, según consignó la gestión del gobernador Omar Perotti. El programa de beneficios en compras había sido actualizado y el tope se había elevado hasta los $8 mil en septiembre, pero ese plus venció este jueves 30 de noviembre.

La decisión de incrementar en un 60% el tope de reintegros se realizó tras la devaluación posterior a las Paso, tras el impacto en los precios al consumidor. Sin embargo, esa medida caducó este jueves y, al menos hasta la asunción del flamante titular de la Casa Gris, los santafesinos tendrán $3 mil menos en sus billeteras virtuales a cambio de las compras realizadas, pese a que la inflación parece no estabilizarse sino todo lo contrario.

El programa contempla la devolución del 30% en compras de alimentos, heladerías, indumentaria, calzados, jugueterías/librerías, muebles, colchonerías, marroquinerías, bazares, artículos de limpieza, bares/restaurantes, farmacias, perfumerías y turismo y del 20% en electro, informática y artículos del hogar.

Desde la actual gestión garantizaron el beneficio hasta el 10 de diciembre. Entre los cambios que piensa implementar el gobernador electo Maximiliano Pullaro, se anticipó la segmentación de beneficios según los ingresos de cada consumidor santafesino. Al menos así lo planteó la vicegobernadora Gisela Scaglia al ser consultada.

Sin dudas, Billetera Santa Fe ayudó a paliar el deterioro del poder adquisitivo de la clase trabajadora junto al programa Compre sin IVA (21%), del gobierno nacional, que contempla la devolución del 21% por compras realizadas por tarjeta de débito. Si bien no se saber qué hará el presidente electo Javier Milei con ese beneficio, sí está confirmado que el flamante gobernador Maximiliano Pullaro optará por continuar con el programa pero aplicará algunas modificaciones.