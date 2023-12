Los payamédicos cumplieron diez años y obtuvieron un reconocimiento por su labor

Ayer por la mañana, en el espacio de Radio Club Rafaela, el senador provincial, Alcides Calvo, le otorgó la declaración de interés del Senado Provincial a payamédicos de Rafaela por sus diez años de labor desinteresada en la ciudad.

Durante este reconocimiento hubo muchas risas y también agradecimientos. César Maldonado, uno de los payamédicos con más trayectoria en la ciudad, aprovechó la presencia de la fundadora de payamédicos de Rafaela y la región, Graciela Fertonani, quien hace diez años tomó la decisión de hacer una revolución.

Asimismo, ella expresó que su objetivo es "traer felicidad a las personas que están sufriendo. Es maravilloso el aporte que se hace con payamédicos". Por su parte, Calvo recalcó la importancia de la buena voluntad y la predisposición "en momentos realmente muy complicados", a la vez que invitó a que muchos más tomen esta iniciativa.

En diálogo con César Maldonado comentó: "Estamos súper felices por este reconocimiento. El próximo 13 de diciembre en realidad se cumplen los primeros 10 años de payamédicos en Rafaela y el domingo 17 vamos a hacer un gran acto y paseo y música en la Plaza 25 de Mayo. Estamos volviendo después de esa pausa que nos hizo la pandemia, otra vez a Pediatría en el Hospital Nuevo y también en Clínica General a jugar con los adultos en el Jaime Ferré".

"Tuvimos la oportunidad de traer al fundador de payamédico dos veces a Rafaela. Se ha formado gente junto a nosotros de toda la zona, porque esto vino a fundar esta revolución del color, revolución del amor. De ahí se fue expandiendo a Payas en Sunchales, en Ceres, en San Vicente, San Cristóbal, San Justo", agrega el payamédico.

Por supuesto, una década trae consigo un grato recuerdo de aquellas anécdotas especiales y, en este sentido, César revive una en particular: "Se me viene rápido a la mente una nena de nueve años, un sábado al mediodía. Nosotros fuimos a la tarde, y hacía cinco días que no comía. Ya le habían hecho todos los análisis, todas las cuestiones clínicas, y estaba por pasar a terapia intensiva porque ya tenía suero, no aceptaba tomar agua, todo le dolía. La doctora nos dice, 'no tiene nada, no sabemos qué es', pero se retorcía el dolor, no había forma y no quería comer, se negaba. La fuimos a visitar, jugó un poquito con los payamédicos, le hicimos algún jueguito y estaba súper negada. Y la doctora nos pide, ¿con ustedes no comerá? ¿No cenará? Y bueno, ese mismo sábado, hora de la cena en el Hospital, fuimos y le llevamos la comida. Así como te lo cuento, fue magia pura. Ese día la nena comió y se salvó de ir a terapia intensiva, y a los dos días estaba en su casa y la fuimos a visitar".

Los payamédicos son profesionales que estudiaron y que desempeñan técnicas terapéuticas que están vinculadas al teatro y a la actividad de los payasos en un ámbito hospitalario. Utilizando recursos psicológicos y artísticos como juegos, música, magia y el arte en general, contribuyen a la salud emocional de los pacientes. Merecido reconocimiento, entonces, para esta década de trabajo de los payamédicos rafaelinos, que ponen todo su empeño y energía en hacer más llevadero los tiempos difíciles para las familias y los pacientes.