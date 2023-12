La Sinfónica Provincial de Santa Fe propone una noche de valses

La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, que depende del Ministerio de Cultura, se presentará el próximo jueves 7 de diciembre en el Centro Cultural Provincial Francisco “Paco” Urondo (Junín 2457, Santa Fe), a las 21:00, en un nuevo concierto gratuito con entradas limitadas.

Bajo la batuta de su titular, el maestro Silvio Viegas, el programa de la noche estará íntegramente dedicado a dos famosos compositores, referentes de la época dorada de los valses vieneses Johann Strauss padre y Johann Strauss hijo.

El ensamble eligió dos versiones cantadas que tendrán como solista vocal invitada a Ana Karen Mareco, joven soprano santafesina ganadora de la convocatoria Jóvenes Artistas Argentinos que la Orquesta llevó adelante en julio de este año.

Las entradas estarán disponibles desde este jueves y podrán ser retiradas en la boletería del Centro Cultural Provincial presentando el DNI de lunes a viernes, de 14 a 21, y sábados y domingos, de 17 a 21.

Se entregarán un máximo de 2 entradas por persona, de forma gratuita y sin numerar. Las mismas tendrán condición de reserva hasta 5 minutos antes de iniciar el concierto.



SOBRE ANA KAREN MARECO

Cantante soprano, nacida en Santa Fe hace 27 años. Comenzó sus estudios instrumentales a los 6 años de edad desarrollándose musicalmente también en instrumentos como violín y flauta traversa en instituciones como la Escuela Provincial de Música Nº 9.902 Centro Recreativo Estético Infantil (CREI) y la Escuela Provincial de Música Nº 9.901 Orquesta Sinfónica de niños y juvenil.

Comenzó a estudiar canto a los 18 años en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral donde fue formada por los Maestros Omar Fontana y Nidia Koppisch.

Integró coros santafesinos como Viva Voce y Canto Libre y actualmente se forma con la maestra Ana Cancelliere y Matías Bustafán.

Desde 2019 ocupa un cargo en el Coro Polifónico Provincial de Santa Fe, el coro Liberæ Voces y participa activamente en el espacio de formación de Arte Lírico Les Arts.



SOBRE SILVIO VIEGAS

Director brasileño de destacada carrera latinoamericana. Hasta 2016, fue Director Musical del Teatro Municipal de Río de Janeiro y Profesor de la de Dirección en la Escuela de Música de la Universidad Federal de Minas Gerais. Antes fue Director Artístico de la Fundación Clóvis Salgado en Belo Horizonte de 2003 a 2005 y Director Artístico Interino del Teatro Municipal de Río de Janeiro de 2011 a 2012. Como director invitado, ha dirigido a la Orquesta de la Arena de Verona, Sinfónica de Roma, Sinfónica de Burgas (Bulgaria), Sinfónica del Festival de Szeged (Hungría), Orquestra do Algarve (Portugal), Sinfónica Brasileña (OSB), Petrobras Sinfónica, Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata (Argentina), Amazonas Filarmónica, entre otras. Desde el inicio de su carrera se ha destacado como director de óperas en títulos como El holandés errante, Nabucco, Tosca, La Traviata, Norma, L'Italiana in Algeri, Così fan Tutte, Le nozze di Figaro, La flauta mágica, La Bohème, El barbero de Sevilla, Carmen, Cavalleria Rusticana, Il Trovatore, Romeo y Julieta, Lucia di Lammermoor, Porgy and Bess entre otros. En 2001 obtuvo el primer premio en el Concurso Nacional "Jóvenes Directores" en Río de Janeiro. Silvio Viegas estudió en Italia y tiene una Maestría en Dirección Orquestal por la Escuela de Música de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil.



PROGRAMA STRAUSS

J. Strauss II:

>> Obertura de la ópera Die Fledermaus (El murciélago).

>> Vals del Danubio azul, op. 314.

>> Vals del emperador, op. 437.

>> Voces de primavera (Frülingsstimenn), op. 410.

>> Cuentos de los bosques de Viena (G’eschichten aus dem Wienerwald), op. 325.

>> Aria Mein Herr Marquis de la ópera Die Fledermaus.

J. Strauss:

>> Marcha Radetzky, Op. 228.