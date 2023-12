Unión festejó frente a Rosario Central

Ante una buena concurrencia de público, en una entretenida final, Unión se impuso por 2 a 0 a Rosario Central y obtuvo la sexta edición de la Copa Santa Fe en el estadio Néstor Zenklusen de Ben Hur. Además se llevó el premio de 4.500.000 pesos.

En la despedida del entrenador Marcelo Mosset, que no seguirá dirigiendo la reserva en 2024, el Tatengue fue de menor a mayor en su rendimiento para llevarse la victoria y obtener por primera vez este certamen. En el comienzo del partido sufrió con las arremetidas de Módica y Cerrudo por el costado derecho del ataque centralista, teniendo el Canalla dos oportunidades claras para abrir el marcador, pero careció de eficacia.

Para colmo de males, a los 10 minutos el lateral izquierdo santafesino Franzotti se fue expulsado por una agresión a Cerrudo, determinada por Franco Ceballos por informe del asistente Angelo Trucco.

Pero en el contexto de un partido con varias infracciones, la expulsión terminó acomodando al Tate. A partir de ese momento, se despertó y comenzó a inquietar mediante Tomás González, que remató alto en primera instancia y, en un nuevo intento, fue derribado por Ciccioli dentro del área. Ceballos le mostró la segunda tarjeta amarilla al defensor Canalla y la contienda pasó a ser 10 vs 10. Desde los doce pasos, Meynier no pudo con Quintero en primer lugar pero sí en el rebote para poner el 1-0 en el minuto 34′.

En el segundo tiempo Central intentó ser el protagonista pero no tuvo la claridad necesaria para lastimar excepto en una sola oportunidad, cuando García se jugó la individual pero el poste evitó lo que hubiera sido un golazo. Parado de contragolpe, Unión no podía con la resistencia de Quintero hasta el minuto 47, cuando Pumpido se escapó por derecha y asistió a González que solo la tuvo que empujar para liquidar el pleito.



UNIÓN 2 - CENTRAL 0

Estadio: Néstor Zenklusen.

Arbitro: Franco Ceballos.

Unión: Lucas Meuli: Lisandro Morales, Juan Pablo Ludueña, Rafael Profini y Mateo Franzotti; Juan Bircher; Lautaro Pérez, Lionel Verde y Jairo O'Neil; Mariano Meynier y Tomas González. DT: Marcelo Mosset.

Rosario Central: Valentino Quintero; Ulises Ciccioli, Kevin Silva, Lucas Raffin y Lautaro Figueroa; Carlos Campos y Ramiro Peralta; Leandro Iglesias, Juan Cruz Cerrudo y Santiago García; Agustín Módica. DT: Germán Rivarola.

Goles: PT 34' Meynier (U). ST: 47' Tomás González (U).

Incidenciaas: PT 10' expulsado Franzotti (U) y 33' Ciccioli (RC). A los 34' Quintero (RC) le contuvo un penal a Meynier (U).