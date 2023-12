Con el soporte de una nutrida delegación, Emanuel sigue luchando por su inocencia

A partir de las 8.30 de la mañana de ayer, se llevó a cabo en la sala 3 de los tribunales penales de Rafaela, la tercera jornada del juicio oral y público del “Caso Emanuel”, donde un joven hombre rafaelino de 34 años está siendo juzgado por el presunto abuso sexual a personas de su entorno familiar, y por este motivo debió esperar la llegada del juicio en prisión preventiva durante 2 años y 8 meses, con una prórroga extraordinaria pocas veces vista en el ámbito judicial local, y con el consagrado principio de inocencia en plena vigencia.

Según los familiares de Emanuel S. este principio se puso en tela de juicio en este proceso, asegurando por todos los medios posibles, locales y nacionales, que se trata de una “falsa denuncia” para perjudicar a la madre del procesado.

Lo que caracterizó la jornada de ayer fue la presencia de una delegación de unas 60 personas, que llegó desde Buenos Aires para apoyar a Emanuel S. en el juicio y contra esas presuntas falsas denuncias. La delegación está auspiciada por el Frente de Mujeres Argentinas contra las Falsas Denuncias, y encabezada por Lucía Montenegro, legisladora porteña de La Libertad Avanza, el espacio del presidente electo Javier Milei.

Durante toda la audiencia el trámite en la sala estuvo acompañado desde la calle por sonoros bombos y altavoces con consignas y cánticos en contra de las falsas denuncias, estando calle Alvear cortada con el insólito paisaje urbano poco común en la ciudad de Rafaela.

Como en el resto de las jornadas, estuvieron presentes en la sala el tribunal colegiado integrado por los jueces Nicolás Stegmayer, José Luis Estévez, y Juan Gabriel Peralta. Por parte de la Acusación estuvo presente la fiscal de la sección de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de la Fiscalía Regional 5, Dra. Favia Burella; acompañada en este juicio por la abogada del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), Dra. Paola Pradolini -querellante-. En tanto que se comportaron como abogados defensores de Emanuel S. los Dres. Juan Manuel Lovaiza y Alejandro Otte.

Cabe destacar que fueron modificadas ayer las fechas de alegatos de clausura del juicio y de la lectura del veredicto oral. La primera tendrá lugar el lunes 4 de diciembre a partir de las 16.00, y la segunda el miércoles 6 de diciembre a partir de las 13.00 .



TESTIGOS DE LA DEFENSA

Es así que la tercera jornada del juicio oral a Emanuel estuvo dedicada a la producción probatoria de la Defensa, donde se destacaron los testimonios de los familiares directos de Emanuel: su mamá Alicia Riberi; su papá César Suárez; y su hermana Soledad, quienes brindaron con lujo de detalles el cisma familiar que se produjo desde 2015 y como consecuencia de ese rencor, la detención de Emanuel y lo que sus familiares consideran como origen una falsa denuncia que buscaría afectar a su madre Alicia.

César Suárez, padre de Emanuel, dijo que él es veterano de Malvinas y que perdió muchos amigos, muchos compañeros; y que vivió situaciones muy dolorosas, pero que nada se comparaba al dolor de la ruptura familiar. Suárez se emocionó mucho al decir estas palabras.

Es así que continuaron pasando los testigos de la defensa, entre ellos más familiares; una profesora de danza de las denunciantes, que dio cuenta que ella tiene experiencia en ver a chicos que sufrieron algún tipo de abuso, ya sea abuso sexual o de maltrato físico, verbal, psicológico y dijo que no evidenció esto en ninguna de las dos denunciantes.

También pasó un importante médico forense poseedor de muchas especialidades y diplomaturas, quien dijo que uno de los indicadores en realidad una de las consecuencias de un abuso sexual anal reiterado en el tiempo, como una de las denunciantes dice haber sufrido, puede llegar a producir incontinencia fecal, y ese síntoma no lo ha manifestado la denunciante, a pesar de que dice que por aproximadamente 13 años fue abusada de manera reiterada por esa vía.

Varios familiares dieron cuenta que existió una ruptura familiar, un conflicto muy importante, que luego derivó en esta denuncia. Entre ellos un sobrino del imputado, la prima Daniela R., y como dijimos sus padres -Alicia y César- y su esposa Melisa.

La mayoría de los familiares dijeron que la casa de la abuela Alicia era sumamente concurrida, que desde el living se veían todas las habitaciones. Dijeron que Emanuel es una gran persona que nunca tuvo ni un solo problema, que se llevaba de manera excelente con las denunciantes; por lo contrario dijeron que la madre de las denunciantes -CC- se llevaba pésimo con Alicia Riberi, la mamá de Emanuel. También dieron cuenta de toda la interna familiar, la que llevó a que la mamá de las denunciantes -según dijeron en el juicio- presuntamente las haya manipulado para perjudicar a su suegra Alicia.

También desfiló ante el estrado judicial personal que trabaja en la empresa donde trabaja el imputado: un abogado, un superior jerárquico, una compañera de trabajo, quienes dieron cuenta de los requisitos que tiene una empresa para tomar a una persona, los exámenes psicotécnicos que les realizan para que puedan ingresar a trabajar. No cualquier persona entra a trabajar en una obra social que es prestadora de salud.

Por último pasó a declarar un perito informático que es de Rosario, investigador forense especialista en información digital. Explicó todo el procedimiento que realizó acerca del resguardo de los perfiles de redes sociales de Facebook, de Emanuel y de la denunciante TS; y que realizó una extracción de la información de una conversación vía Messenger en donde se evidencia que TS y Emanuel tenían una relación de pares, se trataban como amigos. Emanuel era el confidente de TS, ella le contaba muchas cosas, le pedía que quería ir a la casa de la abuela, "que la convenza", para que ellas puedan ir a esa casa.



¿LA PRIMERA VEZ?

Lo que surgió de estos mensajes en Messenger es algo revelador y contradictorio al mismo tiempo.

Entre otras cosas TS le comentó a Emanuel: “¿Viste lo que te dije que iba a pasar el jueves? Al final no pasó”. El le pregunta: “¿Por qué?”. “Porque nos peleamos” le contestó ella, y el dice que “mejor, era lo más indicado. Porque tu primera vez no la podés perder con alguien con el que te vivís peleando”. Y ella le respondió: “Si, es así”.

O sea que estaban hablando que TS iba a tener su primera vez a los 16 años con el novio que tenía en ese momento. Entonces le cuenta a Emanuel que al final no tuvo su primera vez porque se había peleado con el novio.

Esto fue el 10 de junio de 2014, cuando TS tenía aproximadamente 16 años, y le está diciendo a Emanuel en ese momento que no había tenido su primera vez, esto significa que era virgen.

En las denuncias en Cámara Gesell TS dijo que Emanuel la abusaba desde que ella tenía 5 años, pero después que a los 16 era virgen. Esto habla nada más de una contradicción muy importante en el discurso acusatorio.



FRASES DESTACADAS

DE ALICIA

Sin dudas que el testimonio de la jornada -por lo emotivo y detallado- fue el de Alicia Riberi, mamá de Emanuel. Algunas de las frases más destacadas de esa declaración testimonial las publicamos a continuación, según las propias palabras de la madre.

* “En este momento -dijo Alicia- ‘Ema’ está pagando el daño colateral del odio contra su madre. La madre de las denunciantes -CC- es la esposa de Alejandro S. mi otro hijo. Yo nunca pensé que me iba a arruinar la vida. Hay mucho odio y resentimiento en ella”.

* “CC me robó todo. Mis nietas me amaban, hasta les enseñé a rezar. Ellas mienten. Las nenas lo amaban a Emanuel y él hasta les enseñaba inglés”.

* “Decían cosas nuestras muy feas en las redes. CC me robó un hijo y ahora me roba a otro. Me dijo que me iba a destruir y lo está logrando. Pido que deje de mentir y hacer daño”, concluyó.