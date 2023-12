Colón y Gimnasia, el desempate por el descenso en la Liga Profesional

Colón de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima La Plata definirán este viernes en Rosario el segundo descenso de la Liga Profesional de Fútbol, con un partido desempate a jugarse en la cancha de Newell’s Old Boys de Rosario.

El encuentro comenzará a las 17.00 en el estadio Marcelo Bielsa del Parque Independencia, con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.

En la polémica designación arbitral, criticada de ambos lados, también está la presencia de Jorge Baliño en el VAR.

La final por el segundo descenso a la Primera Nacional se jugará bajo un clima de máxima tensión y con la presencia de 15 mil hinchas de cada lado.

En caso de empate en el tiempo reglamentario, habrá alargue (dos tiempos de 15 minutos) y de persistir la igualdad, la definición será con tiros desde el punto penal.

Entre los condimentos del partido que definirá la permanencia, se destaca la historia de los entrenadores, ambos identificados con el clásico de su rival.

Del lado del “Sabalero” está Israel Damonte, hincha y surgido de Estudiantes de La Plata, y en el “Lobo”, Leonardo Madelón, ídolo como jugador y entrenador de Unión.

Colón volvió a la máxima categoría del fútbol argentino a fines de 2014, luego de seis meses en la B Nacional. Desde entonces, fue subcampeón de la Copa Sudamericana 2019 y conquistó la Copa de la Liga Profesional 2021, su primer título oficial de AFA.

Después del quinto descenso de su historia en 2011, Gimnasia retornó a la élite en 2013 después de dos temporadas en la segunda categoría.

La coincidencia es que ambos sufrieron sus últimos descensos a partir de un desempate.

En 2011, el “tripero” evitó el descenso en una final contra Huracán pero después perdió la promoción contra San Martín de San Juan.

Colón protagonizó el último descenso por esta vía el 24 de mayo de 2014, cuando cayó por 1-0 ante Atlético de Rafaela en un partido desempate disputado en Rosario, pero en el Gigante de Arroyito. Y el 7 de diciembre de ese año, como local ante Boca Unidos de Corrientes, lograba su rápido regreso a Primera División, junto con otros 9 equipos.

En ambos planteles hay dos futbolistas que estuvieron en esos planteles: Lucas “Pata” Castro estaba en Gimnasia, mientras que Germán Conti atravesaba su primer año en el primer equipo de Colón.

Colón y Gimnasia llegaron hasta acá luego de terminar igualados en 45 puntos en la tabla anual, que determinaba el segundo descenso luego de la pérdida de la categoría de Arsenal por promedio.

En la última fecha de la Copa de la Liga, el “sabalero” perdió contra Vélez Sarsfield (3-1) en Liniers y el “lobo” cayó en su visita a Banfield (2-0).

Gimnasia tendrá una baja obligada porque el delantero Eric Ramírez recibió la quinta tarjeta amarilla pero la decisión más importante de Madelón será el cambio de arquero con la salida de Tomás Durso.

El arquero, de 24 años, fue titular en 40 de los 41 partidos de la temporada y recibió 56 goles.

Su reemplazante, Nelson Insfrán, solo jugó en la fecha 11 de la Liga Profesional ante River Plate cuando el ex DT Sebastián “Chirola” Romero presentó equipo alternativo y recibió los tres restantes (0-3) que completan los 59 goles que tienen al “lobo” como el equipo con la valla más vencida del año.

Su último partido, sin embargo, fue con derrota 2-0 contra Goiás, de Brasil, el pasado 4 de mayo en el Bosque por la Copa Sudamericana y desde su debut en Gimnasia en 2019 con Diego Maradona como entrenador, el formoseño de Clorinda, de 28 años, atajó ocho partidos y en tres terminó con valla invicta.

Del otro lado, Damonte, quien asumió hace cuatro partidos en reemplazo de Néstor “Pipo” Gorosito, se decidió por un cambio de esquema tras la línea de cinco defensores que utilizó contra Vélez, recuperó dos jugadores importantes y tiene una duda en el lateral izquierdo entre Rafael Delgado y Emmanuel Más.

El lateral derecho Eric Meza podría volver a la titularidad luego de dos partidos ausente por un desgarro y el delantero Damián Batallini integraría la lista de convocados después de un mes de inactividad por una fascitis plantar.

Además, el delantero Javier Toledo, habitual variante ofensiva y autor del gol del descuento ante Vélez, está prácticamente descartado por una molestia muscular.

En relación con el último partido, saldrían Gian Nardelli, Paolo Goltz y Stefano Moreya.

Colón y Gimnasia se enfrentaron dos veces en el año: en marzo por la Liga fue empate sin goles en el Bosque y en agosto por la Copa de la Liga, ganó el “Sabalero” por 2-0 en Santa Fe.



LAS PROBABLES FORMACIONES:



Colón: Matías Ibáñez; Eric Meza, Facundo Garcés, Germán Conti y Rafael Delgado o Emmanuel Más; Tomás Galván, Cristian Vega, Favio Álvarez, Baldomero Perlaza; Rubén Botta; y Ramón Ábila. DT: Israel Damonte.



Gimnasia: Nelson Insfrán; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Yonathan Cabral, Germán Guiffrey y Nicolás Colazo; Matías Abaldo, Rodrigo Saravia y Pablo De Blasis; Cristian Tarragona y Franco Soldano. DT: Leonardo Madelón



Hora: 17.00

Cancha: Newell’s Old Boys (Rosario)

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Jorge Baliño

TV: TNT Sports y ESPN Premium.