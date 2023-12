Bullrich dijo que "el tema todavía no está decidido"

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La excandidata presidencial, Patricia Bullrich, reconoció que su designación en el Ministerio de Seguridad todavía no está decidida, aunque señaló que está "trabajando" con el presidente electo Javier Milei.

"Es un tema que todavía no está decidido, hoy -por ayer- tuve una reunión con Milei pero estamos trabajando", dijo Bullrich en declaraciones a la prensa en el Teatro Colón, donde se realizó el acto de despedida, tras ocho años de gestión, del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Al ser consultada sobre un eventual cogobierno entre La Libertad Avanza y el PRO, la ex ministra señaló: "No quiero hacer declaraciones hasta tanto no hable el presidente electo".

Bullrich se cruzó en el Teatro Colón con el ex presidente Mauricio Macri, en momentos en que la relación entre ambos no es la mejor por las negociaciones con La Libertad Avanza.

Si bien la ex funcionaria nacional prefirió no adelantar ninguna opinión sobre su designación en Seguridad, tanto en LLA como en su entorno aseguran que es casi un hecho que vuelva a desempeñar ese cargo a partir del 10 de diciembre.

Ayer por la mañana Bullrich visitó a Javier Milei en el Hotel Libertador y del encuentro también participó Sandra Pettovello, la futura ministra de Capital Humano.



CONVOCATORIA

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, anunció que convocará a elecciones internas en su espacio y rechazó postularse para continuar al frente del partido que actualmente la tiene como líder.

"Convocaré a elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales de PRO Argentina. Mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato", adelantó la ex ministra de Seguridad en la red social X.

En tanto, afirmó que dedicará todo su "esfuerzo, energía y tiempo en trabajar por una Argentina próspera y segura".

Las expresiones de Bullrich llegaron luego de la reunión que mantuvo ayer en el Hotel Libertador con el presidente electo, Javier Milei, en medio de los rumores que indican que podría ocupar nuevamente el Ministerio de Seguridad.

Se trata de un puesto caliente, ya que durante la campaña electoral Milei había adelantado que la que estaría a cargo de esa cartera es la vicepresidenta electa Victoria Villarruel.

Tras el acuerdo con el PRO, que le garantizó al libertario el triunfo el 19 de noviembre, Bullrich ocupó el primer escaño de los nombres que sonaban para asumir la responsabilidad.

En tanto, al salir de la reunión con el mandatario electo y en medio de versiones que también la acercaban a la Secretaría de Trabajo, evitó dar declaraciones al respecto a la prensa.

"Trabajo no. Descartado", precisaron a Noticias Argentinas desde el entorno de la titular del PRO y evitaron responder si irá por un nuevo mandato en Seguridad.

El encuentro entre Bullrich y Milei se dio en el marco de la escalada de tensión entre La Libertad Avanza y sus socios del PRO por el reparto de cargos.

A su vez, la relación del ex presidente Mauricio Macri y el mandatario electo no fluye como lo esperaban y las designaciones dejan inconformes a uno y otro espacio.

En este contexto, el mensaje que publicó la ex ministra de Seguridad, donde señala que no irá por la reelección al frente del partido que lidera, le dejan las manos libres para ocupar un rol dentro del nuevo Gobierno.

La primera publicación con el anuncio que realizó Bullrich informaba que las elecciones en el PRO se iban a llevar a cabo en el mes de febrero, aunque desde el equipo de prensa corrigieron el texto y adelantaron que se darán a "principios de 2024".