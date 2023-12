Los gobernadores plantearon distintos escenarios en la Conferencia de la UIA

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Cuatro gobernadores analizaron la realidad que se vive en nuestro país y el futuro, con la mira puesta en la asunción del presidente electo Javier Milei, que se concretará el próximo 10 de diciembre.

El mandatario bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que durante la presidencia de Mauricio Macri se produjo un "industricidio" y afirmó que en su primera gestión recuperó casi en totalidad la caída de la actividad industrial.

Lo dijo durante su presentación en la Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA).

"La provincia es el corazón industrial de la Argentina. Tenemos el 50% del producto industrial, es decir, que industria y provincia son sinónimos. Lo que creo es que la importancia que tiene el sector industrial en la PBA hace que para los bonaerenses no sea un sector más, sino que es su columna vertebral", arrancó Kicillof.

En esa línea, apuntó contra el gobierno de Cambiemos (2015 - 2019): "Siempre hablamos de la integración y identidad: es una identidad productivo, trabajo y producción. La industria sufrió una caída muy fuerte. Traje algunos datos, pocos, pero muy expresivos para comparar planes económicos".

"Divido con lo ocurrido entre 2015 y 2019... El producto de la provincia cayó 5,5 puntos en esos cuatro años acumulados. En Buenos Aires, cayó un 20% y es una de las caídas históricas de la industria", continuó. .

Y subrayó: "Hay sectores que sufrieron más como el textil. Fue un industricidio y que a la Provincia la afecta especialmente por el peso que tiene dentro de la producción nacional".

Para finalizar, Kicillof contrastó con números de su primera gestión: "Habíamos caído 5,5% y del 2020 al 2022 subimos un 5,3%.

Este año vamos a superar a esa etapa. Si vamos a sectores particulares, textiles, por ejemplo, 41%. Veníamos de 4 años de desindustrialización, con dificultades por supuesto, pero de reindustrialización".

"Podría seguir, pero para terminar, fue producto de determinadas políticas. No fue magia, nada. Recuperamos todo lo perdido por políticas neoliberales. Hay cosas que defender", concluyó.

A su turno, el gobernador Raúl Jalil, de Catamarca, ofreció una visión optimista en torno al futuro de la industria nacional y aseguró que el país tiene "la gran oportunidad para terminar con la cultura de la polémica" y reemplazarla por el "diálogo".

"En Catamarca comenzamos con 26.000 empleados en el sector privado y hemos crecido a casi 40.000. Por primera vez, estamos un poquito más arriba de la planta del Poder Ejecutivo. Eso es, como decía Kicillof, por políticas nacional, provinciales y municipales", sostuvo.

Jalil resaltó también la importancia de la creación del empleo privado: "Tenemos un programa que se llama Catamarca Incluye en el que veo y observo que la gente que trabaja en la parte textil, que la capacitamos, es mucho más feliz".

"El futuro de la industria es hoy. Tengo una visión muy optimismo del país. El gas, el petróleo y la minería nos van a dar las divisas para estabilizar la macroeconomía. Vamos a duplicar este año que viene la producción y el próximo a triplicar", agregó.

En esa línea, el mandatario provincial peronista resaltó: "Esta es una gran oportunidad para terminar con la cultura de la polémica y seguir con la cultura del diálogo. Si tenemos a los privados dentro de ese diálogo, de una forma razonable, creo que podemos crecer mucho más".

Ignacio Torres, el gobernador electo de Chubut, advirtió que la Argentina se encuentra en un "momento bisagra" y le pidió a la dirigencia política "grandeza" para dejar atrás los "movimientos pendulares cada cuatro años".

El mandatario patagónico dijo que "tenemos la particularidad de estar en medio de una transición. Es una provincia con un potencial enorme y muy condicionada por la macro. Pero creo que el gran desafío pasa por tener una agenda de desarrollo que sobrevuele estas cuestiones coyunturales".

Torres agregó que la" industria no es radical, peronista, ni del PRO" y continuó: "La industria necesita previsibilidad, seguridad jurídica, y el gran desafío de ser competitiva. Mi provincia es extractiva y nos cuesta muchísimo crear valor".

"Lo primero que tenemos que hacer para ser competitivos y evaluar la realidad de cada sector y poder generar más y mejor laburo, más densidad de empresas. No lo veo como algo utópico, es algo realizable", sostuvo.

En esa línea, el joven mandatario electo subrayó: "La Argentina va a necesitar divisas. Cuanto más valor le agregamos a nuestros recursos es mejor, no solo para nuestras provincias, sino para toda la Argentina".

Finalmente expuso Alfredo Cornejo, el gobernador electo de Mendoza, quien afirmó que su provincia necesita de un marco macroeconómico ordenado para favorecer "la diversidad económica".

En el inicio de su disertación, Cornejo sostuvo que Argentina tiene un gran potencial industrial porque "hay recursos humanos y empresas que sobreviven por la mala praxis de gobiernos nacionales".

Al puntualizar en su provincia, indicó: "Tiene su perspectiva mirando al futuro, en un marco de incertidumbre, en un mandato de cambio rotundo que dio la ciudadanía. A pesar de eso, Mendoza tiene posibilidades enormes. Somos productores de energía y alimentos, y podemos hacerlo más y mejor,".

El referente del radicalismo aprovechó su tiempo para diferenciarse del gobernador Axel Kicillof, que aseguró que durante la administración de Mauricio Macri se cometió un "industricidio,", al expresar": "En eso no coincido con Axel, miremos para adelante".

"Las reglas del juego, en general, las pone el Estado nacional. Tenemos que entrar en ese proceso de orden. Orden macro es superávit fiscal, superávit comercial... Ahí, algunas provincias volaban y crecían por encima de la Nación", finalizó.