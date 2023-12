Trabajar sin privilegios, austeridad y honestidad

En la primera reunión con los futuros miembros de su gabinete y sus respectivos equipos, el gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo que lo primordial en su gestión será “trabajar sin privilegios, con austeridad y honestidad”. El encuentro, en el que también estuvo la vicegobernadora electa Gisela Scaglia, se llevó a cabo este jueves en el local del Sindicato Luz y Fuerza, en la ciudad de Santa Fe. Para el electo mandatario las directrices que marcó son fundamentales porque “en la provincia de Santa Fe tenemos desafíos inmensos. Es un momento muy difícil acá y en toda la Argentina, porque la gente no la está pasando bien. Nuestros ciudadanos están siendo víctimas de la inseguridad, víctimas de la inflación, víctimas de un Estado que ha sido ineficiente”. Por eso, subrayó, “nos tenemos que destacar trabajando para que el Estado tenga procesos transparentes, para tener un gobierno abierto, que la ciudadanía sienta confianza en cada uno de los funcionarios públicos que haya en la provincia de Santa Fe”. “En mi caso, voy a dejar la vida en la función, desde la primera hora de la mañana hasta última hora del día todos los días. Porque me encanta, porque me honraron los santafesinos dándome esta inmensa responsabilidad, que es gobernar la provincia junto a todos ustedes", enfatizó Pullaro, dirigiéndose a los futuros funcionarios.

En ese sentido, exigió compromiso de “los ministros, los secretarios, los asistentes técnicos. Dejemos la vida para resolver los problemas de la gente. Tenemos que sentir que nuestro paso por la administración pública hizo que los santafesinos vivan mejor. A los problemas vamos a encararlos hasta que nuestra inteligencia y nuestra capacidad nos permitan resolverlos, porque de eso se trata la función pública”.

Encomendó a los futuros funcionarios que “sean abiertos, escuchen, atiendan a todo el mundo. Demos las respuestas. La gente lo sabe valorar. Y aseguremos que esta sólida confluencia de partidos políticos que nos llevó a hacer la elección más importante de la historia de Santa Fe, cumpla con las expectativas que despierta”.

Finalmente el gobernador electo manifestó su plena confianza en los equipos armados para el gobierno: “Lo vamos a lograr, confiamos en todos en todos y en cada uno de ustedes. Tenemos una inmensa responsabilidad y un inmenso desafío y los invitamos a que lo podamos transitar. Yo les agradezco a ustedes, y le agradezco a Dios la posibilidad que me dio”.

Por su parte, durante la presentación de las nuevas autoridades del Ministerio de Educación de Santa Fe, José Goity, el futuro titular de la cartera, reveló que la intención del gobierno de Maximiliano Pullaro es dar inicio al ciclo lectivo 2024 el próximo 26 de febrero en toda la provincia, y que la nueva paritaria docente con las nuevas autoridades gubernamentales se darán en los primeros días de enero.