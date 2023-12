BUENOS AIRES, 1 (NA). - El dirigente Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), afirmó que "el sinceramiento de los costos se verá reflejado en los precios hasta el punto que convalide el mercado".

Fue en un encuentro con periodistas tras su participación en el cierre del evento anual de la UIA que tuvo el lema: "Hay industria, hay futuro".

El titular de la entidad fabril explicó que los precios se moverán en tanto sea el impacto en los costos del posible sinceramiento del tipo de cambio y el final del control de precios.

Tras los dichos del presidente electo Javier Milei, de liberar precios, Funes de Rioja aclaró que igual, eso tendrá un límite, que será lo que convalide el mercado, ya que "nadie produce para que (los bienes) estén colgados en la góndola", sostuvo.

Funes de Rioja reconoció que habrá una etapa de "crujido, de tensión, pero el único camino es ese sinceramiento manejado prudentemente".

Al respecto detalló que no solo por los productores, sino también por otros actores de la cadena: la logística y los impuestos. Aprovechó la oportunidad para detallar que un alimento paga un 38,5% de impuestos entre nación, provincia y municipio, y una bebida casi 48%. "¿Vamos a mantener esos niveles de impuesto?", se preguntó.

En tanto, sobre el fin de los acuerdos de Precios Justos, señaló que "los acuerdos de precios no son tan acuerdo, en relación a que si tenés 12% de inflación y te dicen podes aumentar 3%, pero no quiero hacer retrospectiva", sostuvo intentando poner foco en el futuro.

En ese sentido, sobre el escenario, al momento del cierre de la jornada y junto al futuro ministro de Interior, Guillermo Francos, dijo que "en esta nueva etapa que se abre a partir del 10 de diciembre, la pregunta tiene que dejar de dirigirse al pasado para que podamos encontrar una respuesta en el futuro: ¿qué vamos a hacer para convertirnos en la Argentina que queremos ser?", destacó Funes de Rioja durante sus palabras de cierre.

Al respecto, agregó: "La industria tiene una gran capacidad de adaptación. Creemos en sus cadenas de valor, en su tecnología y en la formación profesional. Por eso necesitamos certidumbre, confianza y concertación para lograrlo".

Funes de Rioja señaló que durante la jornada no vio mal a los gobernadores de distintos signos políticos que compartieron paneles. "Sí hablando desde distintas posiciones, que las tienen, pero tuvimos sentados a Kicillof, Cornejo, Torres y Jalil", concluyó.