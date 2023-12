Continúa con más funciones el documental "Invisibles" de la rafaelina Ana Paula Rosillo

Como ya adelantó este medio, la cineasta rafaelina Ana Paula Rosillo interpela al público con el veganismo desde otro lugar, más allá de la alimentación basada en plantas: hablando de la política ambiental y de los derechos animales. La autora del documental ‘Invisibles’, que en 2021 resultó seleccionada por Fomento -el programa de apoyos del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe- se proyectará hoy a las 20.30 h en el cine El Cairo (Santa Fe 1120, Rosario).

En diálogo con LA OPINIÓN, Ana Paula había comentado la importancia que tiene que este documental llegue a más gente: "Creo que damos herramientas para que el público que vea "Invisibles" pueda reflexionar, pensar y también cambiar su manera de relacionarse, no solamente con los animales, sino también con la naturaleza".



El documental te atraviesa personalmente y es tu ópera prima ¿Qué te llevó a tomar esta decisión?

-Me llevó a tomar esta decisión mi activismo por los demás animales. Hay dos seres para eso: mis perros Lupe y Fausto. Inicialmente y durante años estuve muy metida con el tema del rescatismo y hoy estoy en una ONG Adapa y, luego a través del documental ‘What the Health’ pude despertar al veganismo. Ahí renací, inició una nueva vida para mí; hace cinco años de esto.



¿Hay algún suceso que te impulsó al veganismo y a la posterior lucha como activista?

-De a poco empecé a ver vivos, a seguir cuentas en las redes, fui encontrando referentes, que son los protagonistas del documental. Hice la diplomatura en Derecho Animal en la UAI (Universidad Abierta Interamericana), fui conociendo luchas y abriendo los ojos. Al especismo se va despertando de a poco y progresivamente, porque vivimos en sociedades que son estructuralmente especistas a través de los hábitos, las costumbres, las tradiciones, profesiones, mitos, etc. Este especismo, que es la discriminación injusta basada en la especie, lleva su nombre hace sólo un par de décadas. El especismo es una ideología y una discriminación que opera en el anonimato y en el silencio permitiendo la opresión de la forma más naturalizada posible. Así funciona la industria cárnica, la industria láctea, la farmacéutica (que en un 80 por ciento de sus usos se vale de los demás animales), la industria de cosméticos, de entretenimiento (zoológicos y acuarios), y de la vestimenta. Claramente subestimar y menospreciar a los demás animales, considerándolos objetos y mercancías, es útil para estas industrias por su uso y explotación. Mi lucha es visibilizar lo que no podemos ver, dejar de ningunear a los demás animales, para conectar con ellos y darles el valor que merecen. Sus vidas no son nuestras, sus cuerpos no nos pertenecen.



-Es una película necesaria. ¿Qué le dirías a un público escéptico para invitarlos a verla?

-Buscamos que nuestro público se conmueva, pueda reflexionar y sensibilizarse con los demás animales y la naturaleza, que pueda poner en tensión lo naturalizado y lo obvio, para permitirse rasgar y cuestionar el sistema injusto del que somos parte. Quiero que con Invisibles puedan cuestionarse, pensarse, indagarse en lo estructural, demoledor y avasallante que es el especismo, que no nos permite darnos cuenta que somos opresores. Invisibles es un documental provocador, estamos inaugurando el cine antiespecista en Argentina y buscamos gestar desde ese punto de inflexión el encuentro con nuestro público.



-¿Hay un antes y un después de Ana Paula al terminar el documental?

-Si, desde que soy vegana hay un nuevo renacer para mí. Voy creciendo, caminando, aprendiendo, y por sobre todo me dejo fluir en un vínculo armonioso con los demás animales y la naturaleza. El año próximo quiero que Invisibles recorra escuelas y facultades, centros culturales y vecinales. Hace poco me escribió un médico de Colombia que quiere proyectarla en un Cine Teatro de su país y desde un emprendimiento vegano se contactaron porque están interesados en llevarla a San Juan.

En este contexto, sobre el impulso que brinda la Provincia a las industrias culturales, Rosillo remarcó que “para mí fue muy importante y revelador. Fue la aceptación que necesitaba para llevar adelante este proyecto. Ni bien supe el resultado (de la Convocatoria del programa Plan Fomento) nos pusimos a trabajar, viajamos en diciembre del 2021 a Rosario e iniciamos con el equipo técnico el rodaje. Fuimos muy austeros desde la producción, por un lado, hay que remitir todos los gastos, lo que hace que el programa sea transparente y eficiente y, por otro, tenía muchas cosas por hacer. Gracias a ese uso de los recursos pudimos hacer subtítulos al inglés y la impresión de 250 fanzines en blanco y negro, inspirados en el documental. Logramos escalar de un cortometraje a un largo y tuve además el apoyo incondicional del director de cine Jorge Leandro Colás (tutor asignado por el equipo de Fomento, como parte del estímulo otorgado). Él fue un gran apoyo y un verdadero maestro”.



¿Qué expectativas tenés a partir del estreno de la película? En lo personal y en profesional.

-En lo profesional seguir este camino que inicié, el cine para mí siempre fue una pasión. En lo personal (qué es lo profesional también) combinar la lucha por los demás animales y el cine.



Por último, Rosillo agregó entusiasmada: “Estrenamos en Buenos Aires el 10 de agosto en el Cine Gaumont y se reprogramó llegando a estar en cartel durante dos semanas por la afluencia de público. Luego estrenamos en Rosario en el Cine El Cairo, más tarde en Pohualizcalli, (México) en la Escuela de Cine Comunitario y Fotografía. También estuvimos en las Salas INCAA de La Plata, Tucumán, Rafaela y tenemos agenda para otras provincias. Y estamos felices porque quedamos en la Selección Oficial del Festival Cine Animal – Bogotá Colombia y la Selección Oficial Festival Internacional de Cine Animal y Ambiental IV Edición México”.

En su visita por Rafaela, en el Cine Belgrano, estudiantes de la Escuela N° 615 "Luis Spinetta" y la Escuela N°428 "Luisa Raimondi de Barreiro", dos instituciones con orientación audiovisual, pudieron dialogar con la directora rafaelina.