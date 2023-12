Hoy, viernes 1 de diciembre, llega una nueva edición de Museos Turno Noche, que se llevará a cabo en los museos y espacios culturales y artísticos municipales que funcionan dentro del Complejo Cultural del Viejo Mercado, con entrada libre y gratuita. Si bien las salas estarán abiertas durante todo el día, el horario de cierre se extenderá hasta las 21:00 para recorrer las muestras que cada museo tiene en exposición y participar de las actividades programadas especialmente para la ocasión.

En primer lugar, el Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi”, propone Reserva visible, un recorrido acompañado por uno de los depósitos de obra, para descubrir objetos no exhibidos y conocer el proceso de resguardo del patrimonio y cómo se gestionan las colecciones.

Se realizará en dos turnos a las 18:00 y a las 20:00 y no requiere inscripción previa. Es una oportunidad única para que el público que normalmente asiste al Museo y participa de las actividades más visibles como las exposiciones, pueda conocer también el detrás de escena y poner en valor otros trabajos silenciosos que sostienen al Museo pero no se ven, como el proceso de guarda y el registro de obra.

Además, en la sala I del Museo, se podrá recorrer la 10ª Bienal “Premio Ciudad de Rafaela”, edición 2023 Cosecha Propia, donde se exhiben obras de veinte artistas de Rafaela, con curaduría de Federico Cantini.

Como complemento de la 10ª Bienal, en el corredor del Complejo Cultural del Viejo Mercado se exhibe también la muestra 10 Bienales de Rafaela, curada por Pablo Montini, donde se pueden apreciar algunas de las obras premiadas y que forman parte del acervo artístico y cultural rafaelino, a lo largo de las nueve ediciones anteriores de este concurso.

Por su parte, el Viejo Mercado ofrece en su sala III, la exposición denominada “Allí están ellas” de Melina Busto. Una serie de dibujos de casas antiguas realizados con lápices de colores sobre papel, que ponen en valor la arquitectura y el trabajo de los constructores de principios del siglo XX en Rafaela.

Seguidamente, en la sala del Museo de la Fotografía “Adolfo Fito Previderé”, se puede visitar la Muestra de Alumnos y Socios 2023 del Foto Cine Club Rafaela.

Por último, desde las 19:00 se realizará la inauguración formal de la Muestra Anual 2023 del Liceo Municipal Miguel Flores, donde se podrán apreciar trabajos realizados en los más de cuarenta talleres artísticos a los cuales asisten personas de todas las edades (infancia, adolescencia, adultez), en las áreas artes visuales y literatura que se desarrollaron a lo largo del presente ciclo lectivo.