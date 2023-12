¿Salen clasificados de la LRF el domingo?

El domingo se jugará la quinta fecha de la Región Litoral Sur del Regional Amateur y si bien luego quedará una jornada más, dependiendo de los resultados podrían surgir los primeros clasificados de las Zonas 7, 8 y 9 que involucran a equipos de la Liga Rafaelina en el certamen. Cabe recordar que solamente avanzan a la segunda ronda, de manera directa, los primeros de cada grupo, y luego los tres mejores segundos de todas las zonas de la Región.

En la Zona 7 Ben Hur junto a Juventud de Esperanza tienen 8 puntos y se enfrentan el domingo en la ciudad del Departamento Las Colonias. Para que el elenco rafaelino consiga en esta fecha el pasaje, debería ganar y que no lo haga en el otro partido Argentino de Franck -que tiene 5 puntos- ante 9 de Julio de Arocena, algo que a priori parece poco probable por el pésimo torneo que está haciendo el último rival del Lobo. Esto es porque en la última fecha Ben Hur recibe a Franck.

En la Zona 8, Peñarol podría asegurar la clasificación con un triunfo en su visita a El Quillá, pero solo si Sportivo Norte no le gana su encuentro a UNL. De darse otros resultados habrá que esperar a la última jornada.

Recordemos que el elenco de Hugo Togni lidera con 8 puntos y el de Marcelo Varela acumula 7, pero en caso de una hipotética igualdad en puntos en el primer puesto ya quedó con ventaja Peñarol porque sumó 4 de los 6 puntos en los duelos entre ambos.

Finalmente, en cuanto a la Zona 9 también todo muy parejo entre tres equipos. Libertad y San Jorge tienen 7 puntos, seguidos por Ferro con 6. Los Cañoneros sunchalenses ganando ante San Martín de Carlos Pellegrini darían un gran paso, más allá que en la última fecha tienen que ir a San Jorge. Mientras, Ferro se juega una parada brava en su visita al "uruguayo", sabiendo que no puede perder porque de lo contrario quedaría eliminado. En esta zona no puede surgir ningún clasificado directo en esta penúltima fecha.