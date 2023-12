Se suspendieron las elecciones en Boca

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Las elecciones de Boca, que iban a tener lugar el próximo domingo 3 de diciembre, fueron suspendidas ayer tras la audiencia conciliatoria entre oficialismo y oposición que no llegó a buen puerto. El club apelará el fallo y no se realizarán los comicios.

Tras una audiencia de conciliación fallida entre el oficialismo de Riquelme-Ameal y la oposición de Ibarra-Macri, el club tomó la determinación de apelar el fallo de la jueza Alejandra Débora Abrevaya a cargo del Juzgado Civil N°11. Ninguno de las dos partes cedió en sus intenciones y las negociaciones para que Boca vote el domingo no llegaron a buen puerto.

Según pudo saber Noticias Argentinas, el oficialismo se negó a apartar a los 13 mil socios en cuestión y ofreció que estos voten en urnas apartes.

Esta proposición fue rechazada por la oposición que, encabezada por Andrés Ibarra, desea que se inicie un procedimiento para verificar si ese grupo de socios fueron pasados de "adherentes" a "activos" correctamente pero desde el oficialismo rechazan esta idea ya que creen que demoraría aún más el proceso electoral.

Además, en las próximas horas podrían llegar a haber negociaciones entre las partes fuera de la instancia judicial buscando un acuerdo que satisfaga a ambas partes y las elecciones se puedan realizar lo antes posible.

En cuanto a posibles fechas de realización, ninguno de las dos partes deslizó alguna en particular aunque, por calendario, el único domingo que quedaría disponible para llevar a cabo los comicios electorales sería el 17 de diciembre ya que el próximo 10 asumiría Javier Milei como presidente de la Nación y el 24 y 31 será Nochebuena y fin de año, respectivamente.

En caso de que dicha fecha no convenza ni al oficialismo ni a la oposición, lo más probable es que la actual gestión de Jorge Amor Ameal continuará su mandato hasta la realización de las elecciones. Esto no sería algo novedoso para el fútbol argentino ya que, entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, Hugo Moyano estiró casi un año más su mandato en Independiente por la suspensión de las elecciones en el club de Avellaneda.

La otra opción, la menos beneficiosa y que ninguna de las partes quiere, es que la Inspección General de Justicia (IGJ) declare "acéfalo" el club y lo intervenga hasta que se vote. El miércoles, el propio Ibarra declaró sobre esta posibilidad: "No merece que pase esto. Entonces ahora todo depende del club. La base de datos, los sistemas, lo que hicieron, lo sabe Boca.

Entonces, ellos pueden dar respuesta. Espero que se solucione mañana y si no se puede votar el 3, que se vote cuanto antes".