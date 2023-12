Tevez listo para la renovación, pero con exigencias a la dirigencia de Independiente

Carlos Tevez confirmó ayer que está acordada "de palabra" su renovación como DT de Independiente pero advirtió que exigirá "tres o cuatro refuerzos de jerarquía" para el 2024.

Luego de quedar afuera de los playoffs de la Copa de la Liga Profesional, Tevez ya planifica el 2024 con el "Rojo" pese a no haber firmado el nuevo contrato que sería hasta diciembre de 2026.

"Está acordado de palabra pero todavía no lo firmé", confirmó Tevez en una entrevista con ESPN.

El "Apache" dejó en claro que tiene la intención de seguir al frente del equipo pero advirtió que pedirá refuerzos "a la altura" de lo que exige el hincha.

"Voy a firmar pero también voy a exigir. Tenemos que estar todos a tono para ser competitivos en todas las áreas. Si no nos ponemos todos en sintonía, vamos a pelear el descenso de nuevo", aseguró.

Tevez pretende trabajar con un plantel más corto y ya habló con los futbolistas que no serán tenidos en cuenta.

"Son días difíciles porque hay que tomar decisiones y es algo nuevo para mí", reconoció Tevez, quien atraviesa su segunda experiencia como DT luego de su paso por Rosario Central.

En cuanto a las altas, el reconocido exdelantero adelantó que pedirá "tres o cuatro refuerzos de jerarquía" y aclaró que, si bien le gusta, Darío Benedetto "no es prioridad".

"Si me traen los jugadores que pretendo, vamos a pelearle a todos de igual a igual. No voy a pedir locuras. Entiendo la situación del club", aclaró.

Luego del decepcionante cierre de la Copa de la Liga con la derrota ante Talleres, Tevez respaldó a Federico Mancuello, ídolo y capitán del club, y enalteció al defensor Joaquín Laso, quien pasó de resistido a referente en los tres meses que lleva al frente del equipo.