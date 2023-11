La gestión de Luis Castellano deja más de 2500 millones de ahorro en el Municipio

Este jueves por la mañana, en el Centro Recreativo Metropolitano La Estación, el intendente Luis Castellano, junto a la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, presentó el Informe de Cierre de Gestión, en el cual se exponen el estado de las finanzas, operaciones y procesos internos de la Municipalidad de Rafaela, así como de sus organismos descentralizados, luego de 12 años de gestión.

Al respecto, Castellano resaltó la importancia de la presentación y puso en valor a quienes forman parte del Municipio como institución pública.

El intendente remarcó que “en este contexto tan complejo de crisis de inestabilidad que estamos viviendo, poder llevar adelante un proceso de rendición de cuentas, de administración austera, de transparencia y, fundamentalmente, poder dejar ahorros a la administración que viene nos parece clave” y agregó que “parecería disruptiva, no porque uno habla -y a nivel nacional lo único que se escucha es no hay plata, hay déficit, no podemos pagar los aguinaldos, cómo va a hacer para pagar los sueldos, como seguimos- y parecería raro, pero yo creo que no es raro porque cada uno lo hace en sus casas, en sus familias y es lo básico: no gastar más de lo que entra”.

El mandatario manifestó que “hace 12 años que me toca gobernar y hemos pasado por un montón de momentos, yo creo que uno de los más difíciles -aún más difíciles que este-, que fue el de la pandemia en donde los recursos en el Municipio llegaron a caer en un solo mes a alrededor del 40 por ciento”.

Por otra parte, sugirió que a la Ordenanza de Transición “debería agregarse el tema de rendición de cuentas, por lo menos cada cuatro años para ver el estado del Estado, cómo queda en la institución Municipalidad de Rafaela que comprende no sólo al Ejecutivo, sino también al Concejo Municipal y a los entes descentralizados porque jurídicamente somos una sola cosa”.

Luis Castellano manifestó que “en definitiva, nosotros tenemos cero deuda. Nadie se va a encontrar con un crédito que tiene vencimiento de cuota en pesos o en dólares y que va a complicar el pago de las horas. Queremos dejar y queremos mostrar claramente el orden, la austeridad, la transparencia y los fondos que quedan para que la administración que viene arranque tranquila y sin sobresaltos, lógicamente, que en el marco nacional es complejo porque hay mucha incertidumbre, pero por lo menos, en el marco local, nuestra obsesión fue dejar todo ordenado porque esto es de la gente, el dinero es de la comunidad y el Municipio es de la comunidad”.

Transparencia, apertura y responsabilidad

A su tiempo, Cecilia Gallardo dijo que “en todos estos años hicimos una fuerte apuesta por la transparencia, la apertura del Estado y la responsabilidad en el manejo de la administración pública como pilares fundamentales del modo de hacer del equipo de gestión y nuestro cierre no va a ser la excepción. Nos vamos con un acontecimiento histórico que es presentar toda la rendición de cuentas y los resultados de la auditoría externa ante los vecinos y vecinas”.

“Durante estos 12 años, formamos un equipo ejemplar que se propuso poner en marcha una transformación sin precedentes en la ciudad y resumimos la esencia de estos años en la palabra hacer, pero también entendimos que no alcanza sólo con tener los objetivos y metas de trabajo para poner a Rafaela en el lugar que merece, sino que teníamos que trabajar en el cómo llegar, por lo tanto, nuestro sello es el hacer, pero el hacer con transparencia”, destacó Gallardo.

La funcionaria destacó que “durante toda esta etapa de transición dejamos todo tipo de mezquindades partidarias de lado, con compromiso y absoluta vocación pública y de servicio, porque para nosotros la prioridad es la ciudad y nuestra principal preocupación es que la transformación monumental que emprendimos no se detenga. Por eso expusimos todos los datos de manera honesta y transparente.

En comunicación con medios locales, Gallardo comentó que “estamos muy orgullosos porque estamos mostrando, luego de 12 años de gestión, que entregamos un municipio en pleno funcionamiento, con todos los servicios en marcha, con una inversión en capital y stock de materiales para garantizar la continuidad de todos esos servicios, con personal profesionalizado, que es un capital intangible, invaluable, con todas las rendiciones de cuenta de los fondos que hemos gestionado en este último tiempo al día". "Y, fundamentalmente, estamos entregando un municipio con cero deuda y con más de 2.188 millones de pesos de ahorro", agregó la funcionaria.

Detalles

Es válido mencionar que los datos presentados provienen de una Auditoría de Corte de Gestión realizada por Leandro Chavarini, un auditor de la Universidad de Buenos Aires, que fue elegido por el Concejo Municipal en dos auditorías anteriores para garantizar la imparcialidad, la independencia de criterio y el profesionalismo. Además, se realizó un registro de inventario de cada uno de los bienes y materiales municipales.

Estos datos dan cuenta del estado general de la Administración Central, en áreas de Contaduría, Presupuesto, Tesorería, Personal, Jurídica, Despacho, Compras y Contrataciones en la órbita de la Municipalidad de Rafaela y sus organismos descentralizados con el objetivo de rendir cuentas a toda la ciudadanía y asegurar los recursos y la información necesarios al próximo gobierno para el correcto funcionamiento de la administración y la continuidad de los todos los servicios.

El informe final va a estar disponible, a través de los medios digitales para toda la comunidad, a fines de diciembre, siendo previamente avalado y controlado por el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas.

Asimismo, se deja certificado el registro de inventario de unidades de equipamiento, vehículos, inmuebles, áridos (cemento, arena, piedra, ripio), el stock completo de electrotecnia (incluyendo columnas, farolas, luminarias led, proyectores, lámparas de sodio, cable preensamblado, ópticas de led) y el stock de la planta de hormigón y predio antena (incluyendo postes de hormigón, columnas, pescante, losas, barras de hierro, ladrillos, tubos).

En cuanto a los ahorros, al 30 de noviembre de 2023, el Municipio cuenta con 2.557.384.320,67 pesos, contabilizando caja de ahorro/caja de seguridad y reservas en plazo fijo para garantizar el pago de horas extras, sueldo y aguinaldo.

Además, 2.188.639.813,65 pesos es lo que queda para que la nueva gestión pueda continuar con el normal funcionamiento de la institución municipal, de todos los servicios que se prestan a la comunidad, y la continuidad de la ejecución de los programas que se vienen desarrollando.