El Centro Municipal de Capacitación en Oficios realizó la entrega de certificados

En el Instituto Tecnológico Rafaela, tuvo lugar el acto de entrega de certificados a los chicos y chicas de 16 a 18 años que participaron durante el año 2023 de los cursos que ofrece el Centro Municipal de Capacitación en Oficios.

Se trata de una institución que surgió como una respuesta del gobierno local para contener e incluir a los adolescentes de la ciudad que no terminaron la escolaridad secundaria o que la abandonaron, brindándoles la posibilidad de aprender un oficio útil para la demanda laboral de las empresas. Es una oferta educativa alternativa que articula capacitación y formación técnica inicial, orientada a favorecer la inserción social y laboral del alumno o alumna.

Diego Peiretti, a cargo de la secretaria de Producción, Innovación y Empleo hizo una reseña sobre la importancia que tuvo este Centro durante los últimos años: “El Centro de Oficios cumplió 10 años. Pasaron 10 años desde que el intendente Luis Castellano decidió poner en marcha este proyecto entendiendo que había muchos jóvenes que, por distintas circunstancias, sus proyectos de finalizar la secundaria habían quedado truncos”.

“Así el Centro de Oficios vino a poner un poco de luz para muchos jóvenes, esa luz es el Estado presente, el gobierno tomando la decisión de asignar recursos y ponernos a trabajar en proyectos como estos, en donde los jóvenes agradecen las segundas oportunidades. Y a partir de este impulso de terminar estas capacitaciones muchos pueden aprovechar y decidir retomar la escuela secundaria pero ya sabiendo que obtuvieron una capacitación para un oficio”, agregó el funcionario.

Peiretti agradeció y destacó el trabajo de toda la estructura del Centro Municipal de Capacitación, a todos los profesores de la institución que “con una vocación impresionante, con un bagaje de tantos años compartiendo este espacio, con un saber hacer y un saber enseñar que es muy rico y saludable. Por eso hoy, después de diez años y también llegando ya al final de mi gestión, agradecer profundamente a toda la estructura del Centro Municipal”.

Más de 500 jóvenes en 10 años

Juan Ignacio Ruggia, acompañando al secretario de Producción, también pronunció unas palabras al cabo de la ceremonia: “Fue a través de un estudio del ICEDeL donde se notaba que una de las principales problemáticas a la hora de conseguir trabajo tenía que ver con la imposibilidad de la culminación de los estudios secundarios. Esto hizo que, desde la Oficina de Empleo en conjunto con la Secretaría de Educación, pongamos en marcha el Centro Municipal de Capacitación de Oficios”.

Y amplió su testimonio afirmando que “en estos 10 años han pasado más de 500 jóvenes por el Centro de Oficios, y eso para nosotros es increíble. Hoy los nuevos egresados culminaron esta etapa que abre muchas otras. Esta vinculación con empleo y educación hace que estén terminando el secundario y que muchos tengan un trabajo en diferentes empresas en la ciudad. Como cierre, quiero remarcar el rol fundamental del Estado de poder ocupar esos lugares de acompañamiento donde los jóvenes puedan ver sus sueños realizados”.

“Gracias a este curso, a la gente de la Municipalidad y al Centro de Oficios, pude conseguir trabajo”

Lorenzo Bacchiliere puso de manifiesto lo aprendido en el transcurso de estos 2 años y cómo los conocimientos adquiridos le permitieron tener hoy un puesto laboral.

“En estos 2 años estuvimos recibiendo información, aprendiendo, llevándonos conocimientos que es lo más importante porque nos sirve para la vida y para conseguir trabajo. Yo no terminé la secundaria, llegué acá sin mucha información de lo que quería hacer y terminé yéndome más que feliz. Ahora, pude conseguir trabajo en una fábrica. Yo acá me especialicé en soldadura, sigo aprendiendo y me estoy dedicando a lo que me gusta”, finalizó.