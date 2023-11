Médicos dijeron no haber visto signos físicos que hagan presumir abuso sexual

A partir de las 8.00 de la mañana de ayer y hasta las 20.00, se llevó a cabo en la sala 3 de los tribunales penales de Rafaela, la segunda jornada del juicio oral en el llamado “Caso Emanuel”, en el cual un rafaelino de 34 años llamado Emanuel César S. está siendo juzgado por los presuntos delitos de abuso sexual a dos mujeres de su entorno familiar, que supuestamente fueron cometidos cuando las niñas tenían 8 y 10 años, hace más de 15 años atrás.

Los delitos por los cuales la Fiscalía pide en este Juicio 16 años de prisión efectiva y la Querella 20 años para el acusado, fueron calificados penalmente como “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización reiterado en número indeterminado a menor de 13 años, agravado por la convivencia preexistente”; “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización reiterado en número indeterminado a menor de 18 años, agravado por la convivencia preexistente”; “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente reiterado en número indeterminado a menor de 13 años”, “estupro agravado por las circunstancias de su realización y por la convivencia preexistente con la víctima”, todo en concurso real.



SEGUNDO DÍA

DEL JUICIO

En la jornada de ayer la Fiscalía concluyó con sus testigos, aproximadamente 20 durante todo el juicio. Entre ellos pasaron los padres de las denunciantes, las amigas, un ex novio y un médico psiquiatra.

Luego, la defensa comenzó con la producción de su prueba, con el testimonio del perito psicólogo forense especialista en psicología del testimonio, “quien desacreditó cada uno de los métodos utilizados por las psicólogas clínicas tratantes de las denunciantes”, manifestaron a LA OPINIÓN fuentes consultadas.

“El licenciado brindó una extensa explicación dejando en claro que realizar un análisis con un método prohibido para adultos, se trata de una mala praxis y una falta profesional”, revelaron a este Diario las mismas fuentes.

Cuando llegó el momento de que declaren los médicos pediatras, la fiscalía se opuso alegando que los mismos no habían sido relevados del secreto profesional. No obstante, el Dr. Alejandro Otte realizó un planteo técnico que fue admitido por el tribunal, lo que posibilitó que los médicos pediatras pudieran declarar.

“Las declaraciones de los médicos especialistas en pediatría, dieron cuenta que en las denunciantes, no se observaban indicadores físicos que hagan presumir que eran víctimas de abusos sexuales”, nos dijeron.

Uno de los testigos más importantes, fue un reconocido médico cirujano que atendió a una de las denunciantes previo a que ésta realizara la denuncia por abuso sexual.

“La denunciante había dicho que en dos oportunidades había concurrido al consultorio de este médico por dolores en la zona íntima y según los dichos de la misma, el galeno le habría manifestado que dicho dolor se correspondería a una relación sexual anal violenta. En el debate, el médico desmintió los dichos de la denunciante, manifestando haberla atendido una sola vez, en presencia de sus padres. Asimismo, negó haber constatado lesiones que pudieran corroborar dicho dolor, como también negó haberle manifestado que el mencionado dolor podría corresponderse a una relación sexual anal violenta”, citaron.

Luego declararon varios testigos más, entre ellos, docentes de las denunciantes descartando haber constatado en ellas, indicadores de abuso sexual. Finalmente, declararon familiares del acusado, entre ellos Melisa G., esposa del imputado.

Para la jornada de hoy se espera que ingresen a declarar los últimos testigos de la Defensa -se calcula que en total la Defensa presenta en el debate unos 40 testigos-, entre ellos un médico forense, un perito informático, un licenciado en psicología y algunos familiares.

Asimismo se tuvo conocimiento que llegará a Rafaela un colectivo de la ciudad de Buenos Aires, con unas 50 personas y la presencia de la legisladora porteña Lucia Montenegro (La Libertad Avanza).



FIN DEL DEBATE

Mañana, viernes 1 de diciembre, tendrán lugar los alegatos de clausura y allí será el punto final del juicio propiamente dicho. En tanto que el martes 5 de diciembre está prevista la lectura del veredicto.