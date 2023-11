Colón y Gimnasia, tiene árbitro

Colón y Gimnasia jugarán el partido Desempate por la permanencia en la Liga Profesional, este viernes 1 desde las 17 en el Estadio Marcelo Bielsa, en la Ciudad de Rosario, y con transmisión a través de TNT Sports y de ESPN Premium.

En la tarde de ayer se confirmó que el árbitro principal de dicho encuentro será Andrés Merlos, quien estará acompañado por Gabriel Chade y Pablo González como asistentes. Habrá cuarto y quinto árbitro, ellos serán Andrés Gariano y Matías Bianchi. En el VAR estará Jorge Baliño, y en el AVAR, Lucas Germanotta.



El encuentro contará con parcialidad de ambos clubes y cada uno de ellos dispondrá de 15 mil entradas, que se venden a través de la plataforma Deportick (www.deportick.com)

Gimnasia ocupará la Popular Sur, la Tribuna Vieja Amelia y Platea Tata Martino; mientras que Colón tendrá la Popular Norte, Platea Superior Este y Platea Inferior Este.

La venta de entradas será exclusivamente para los socios de ambas instituciones. En el caso de existir un remanente, recién ahí se las vendería a los no socios. Los precios son los siguientes:

Popular Sur y Norte: socios $8.400 | No Socios $11.550

Tribuna Vieja Amelia y Platea Superior Este: socios $10.500 | No socios $13.650

Platea Tata Martino y Platea Inferior Este: socios $12.600 | No socios $15.750

En caso de empate en los 90 minutos de tiempo regular, habrá alargue de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15 minutos cada uno, y de seguir igualados, la definición se hará a través de penales.