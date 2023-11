Nacho Lago, en el radar de un club mendocino

La temporada 2023 va llegando a su fin y los diferentes clubes de las dos principales categorías del fútbol argentino van pensando en el 2024. En este sentido, la dirigencia de Atlético de Rafaela planifica el armado del plantel que tendrá nuevamente la conducción técnica de Ezequiel Medrán.



Fabricio Fontanini fue la primera baja ante su retiro de la práctica profesional. Al ‘Muro’, referente y capitán del equipo se le suman Matías Olguín y Federico Torres, quienes no serán tenidos en cuenta para lo que viene y no se buscará de renovarles contratos. Sus vínculos vencen el próximo 31 de diciembre.



La primera intención del consejo directivo de la ‘Crema’ es poder retener a la gran base, que volvió a colocar al elenco de barrio Alberdi en los primeros planos de la Primera Nacional. Se clasificó a la Copa Argentina 2024 y luchó hasta cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.



En las últimas horas, el sitio ‘Mundo ascenso’ informó que Manuel Ignacio Lago será refuerzo de Godoy Cruz, para jugar en la máxima categoría del fútbol argentino. Dicha información no fue confirmada por el ‘Tomba’ y desde el entorno del jugador afirman que la primera opción es continuar en Atlético de Rafaela, club en el cual el delantero encontró continuidad y se transformó en una de las piezas fundamentales en la estructura albiceleste, brindando diferentes alternativas en ofensiva.



Lago (21 años) y la dirigencia albiceleste ya tuvieron una primera charla. Serán semanas de negociaciones y espera. El mercado de pases aún no comenzó a moverse –con los torneos disputando sus instancias finales- y los clubes tienen como tema N°1 de su agenda el armado de los planteles para lo que viene.



En Mendoza, por su parte, también lo dan como una posibilidad. Incluso afirman que también el Tomba tendría cerrada la llegada de Mariano Santiago, volante de 22 años, y que fue pieza fundamental en la gran campaña que hizo Almirante Brown.