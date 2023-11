Empieza una semifinal, pero ¿habrá continuidad?

Con el partido que disputarán este jueves Atlético e Independiente en el gimnasio Lucio Casarín, a partir de las 21.30, se pondrá en marcha una de las semifinales del torneo Oficial de primera división de la ARB entre Atlético e Independiente. Los árbitros serán Fernando Capolungo, Guillermo Theler y Ariel Aicardi. En tanto, para el domingo está previsto el primer punto en el Hogar de los Tigres, entre Libertad de Sunchales y Ben Hur.

En el caso de la Crema, volverá a la actividad en el certamen luego de más de un mes y medio, ya que había clasificado el 9 de octubre tras vencer a 9 de Julio en cuartos de final. Independiente lo hizo unos días después, el 18, ante Unión.

Recordemos que el torneo se interrumpió por la situación entre Quilmes y Ben Hur, que lejos de haber culminado parece ofrecer más entretelones con el riesgo -factible- que deje trunca la competencia.

Si bien varios de los jugadores de Atlético y el CAI, lo mismo que Libertad y BH juegan en divisiones menores como U18 o U21 que pudieron tener continuidad, no deja de ser un interrogante si el parate no afectará el ritmo basquetbolístico que tenían previamente.



REVÉS DE LA RECONSIDERACIÓN CERVECERA

El Tribunal de Penas de la Federación Santafesina de Básquetbol no hizo lugar al Pedido de Reconsideración de Quilmes del fallo de la semana pasada, que le dio por perdido el primer partido, y por consiguiente la serie de cuartos de final del Oficial, ante Ben Hur.

De acuerdo a lo expresado por ahora extraoficialmente a las autoridades de la Asociación, la dirigencia de Quilmes tiene decidido ir a la Justicia Ordinaria (recordemos que por el conflicto de la Federación Santafesina con la CAB no se puede acudir a la Confederación) para defender su postura. Eso sería en los próximos días, y si la Justicia determina una medida cautelar, se suspendería la competencia y ante la altura del año, quedaría inconcluso. Recordemos que ocurrió algo similar el año pasado con la definición del Preparatorio del Súper 4 entre Atlético y Unión de Sunchales.