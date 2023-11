Massa garantizó plata a gobernadores para el pago de salarios y el aguinaldo

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El ministro de Economía, Sergio Massa, le garantizó a los gobernadores que contarán con la plata necesaria para pagar salarios y aguinaldos de diciembre.

"Recibí a los gobernadores para garantizar que las provincias tengan los fondos que permitan el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre", dijo Massa.

Anunció que los fondos "serán transferidos por la Nación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada del Consenso Fiscal de 2018, sin afectar de esta forma al Presupuesto 2024".

Del encuentro formaron parte, además del ministro de Economía, el ministro de Interior, Wado de Pedro, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.

A través de la firma de un acta de acuerdo con cada una de las provincias, el ministro garantizó el cumplimiento del pago de ajustes pendientes de la compensación dispuesto por el Consenso Fiscal 2017 y la cláusula decimocuarta del Consenso Fiscal 2021.

De esta manera, el Estado Nacional abonará a través del Banco Nación el monto correspondiente a cada Estado Provincial.

El ministro de Economía confirmó a los gobernadores que "el Estado Nacional girará Aportes del Tesoro Nacional en el marco de las modificaciones del Impuesto a las Ganancias", a fin de solventar la reducción de recursos producida por la modificación, y hasta tanto se encuentren mecanismos permanentes para su solución.

"Los fondos afectados se corresponden al ejercicio vigente, por lo tanto, no se verá afectado el Presupuesto 2024", sostuvo Massa.

De esta forma, queda saldada la discusión de los últimos días y las dudas de algunos mandatarios provinciales que habían alertado sobre que no podrían afrontar el pago de aguinaldos de diciembre próximo.

Según afirmó Massa en conferencia, a partir del 10 de diciembre las transferencias de la Nación a las provincias quedará "a criterio" del presidente electo Javier Milei, que en las últimas horas afirmó que los gobernadores debían recortar gastos para pagar sueldos porque "no hay plata".

Fueron de la partida los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Salta, Gustavo Sáenz; de Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Jujuy, Gerardo Morales y Carlos Sadir; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Río Negro, Alberto Weretilneck y Arabela Carreras; de Neuquén, Rolando Figueroa y Omar Gutierrez; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Chubut, Mariano Arcioni e Ignacio Torres; de San Juan, Sergio Uñac y Marcelo Orrego; de Santa Fe, Omar Perotti y Maximiliano Pullaro; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Catamarca, Raúl Jalil; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner y Claudio Vidal; y de San Luis, Claudio Poggi; además del vicegobernador de Formosa, Eber Solís.