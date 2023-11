Encefalomielitis equina: ya hay 18 "casos protocolizados" en Santa Fe

Días pasados, el Gobierno nacional, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), dictó medidas sanitarias "inmediatas, extraordinarias, excepcionales y de contención" ante los brotes registrados en las provincias de Corrientes y Santa Fe de encefalomielitis equina (EE), que resulta altamente letal para los animales que la contraen. En este marco, el Senasa prohibió "los movimientos de egreso de equinos desde las provincias afectadas, en las que se diagnosticó la enfermedad, al resto del país", según consta en la Disposición 363/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial.

Asimismo, la normativa establece que los organizadores de eventos de concentración de equinos deberán exigir antes del ingreso, que el animal cuente con una vacunación vigente para encefalomielitis equina del este y del oeste aplicada al menos quince (15) días antes del movimiento en todo el territorio nacional. En este sentido, desde el Senasa aseguraron que están coordinando con las cámaras de productos veterinarios y laboratorios productores de vacunas para poder contar en breve tiempo con la mayor disponibilidad de dosis posibles.

Los primeros casos de esta enfermedad altamente letal para los caballos fueron confirmados de manera oficial el pasado 25 de noviembre, luego de que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) Castelar y el Instituto Vanella de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) informaran resultados positivos del virus del género de los Alfavirus, familia Togaviridae en animales de Corrientes y Santa Fe. Estos virus afectan a varios vertebrados, entre ellos los equinos y a personas que son hospedadores terminales, y son transmitidos por vectores, principalmente mosquitos, durante la época estival.



MÁS CASOS EN LA PROVINCIA

Con respecto a la situación epidemiológica actual en el territorio santafesino, el director regional del Senasa, Facundo Frick, contó que la encefalomielitis equina ya está presente en casi todos los departamentos de la provincia de Santa Fe. En diálogo con UNO, contó que están trabajando en el antídoto de la enfermedad: "Ahora que hubo una explosión en el contagio no había suficientes vacunas para salir a cubrir la demanda". "Hasta el momento solamente Santa Fe y Corrientes son las provincias que tienen casos positivos, si bien tenemos muchos casos por confirmar en otras provincias como en Córdoba y Entre Ríos, donde hay casos sospechosos. Por eso Senasa, sacó una disposición para que los equinos de estas dos provincias con positivos no se puedan movilizar a otras provincias. Y lo que se exige para el traslado dentro de Santa Fe y otros lugares es la vacunación contra encefalomielitis equina de no más de 15 días", dio a conocer.

Recordó que en 1988 se registró el último caso de esta enfermedad, desde entonces comenzó a disminuir la aplicación de la vacuna por la inexistencia de casos y ya en 2018 dejó de vacunarse. "Ahora que hubo una explosión en el contagio no había suficientes vacunas para salir a cubrir la demanda y eso hizo que se genere este cuello de botella, los caballos todavía no tienen un antídoto con anticuerpos como para poder enfrentar la enfermedad", señaló. Frick contó que hubo una reunión con las cámaras y la industria farmacológica y se trazó una estrategia, donde se involucró a los importadores de vacunas y los laboratorios locales que están produciendo la vacuna. "En estos días ya va a salir un lote bastante importante de vacunas y obviamente se están produciendo otros tantos, en unos días más tendremos la demanda relativamente cubierta", adelantó. Sobre la enfermedad, precisó: "Es un virus que ataca directamente al sistema nervioso central, en los equinos produce espasmos, les cuesta caminar, se ponen nerviosos, convulsionan, no se pueden parar y en algunos casos se puede llegar a la muerte".

La encefalomielitis equina también puede transmitirse al humano. Al respecto. el director regional de Senasa, expuso: "Se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud. Los síntomas que se dan en los equinos son bastante distintos a los que se dan en personas, los que cursan la enfermedad con un poco de fiebre y dolor de cabeza en la mayoría de los casos, otros asintomáticos. Se transmite de la misma manera, tanto al caballo como al ser humano le llega a través de la picadura de un mosquito que está infectado por haber picado a un ave o un roedor con el virus". Destacó que es una "enfermedad de denuncia obligatoria", por lo que piden que las personas que detectan equinos con estos síntomas traten de avisar inmediatamente para así realizar un mapeo epidemiológico y saber cómo está avanzando la enfermedad dentro de la provincia. Las denuncias se pueden realizar de forma presencial en las oficinas locales del Senasa, a su número de WhatsApp (1157005704), la app Notificaciones Senasa o a su mail ([email protected]). "Los tenemos identificados e indicamos que no se muevan equinos desde un establecimiento hacia cualquier lugar, estén o no vacunados", explicó. Sobre los casos positivos que hay en la provincia, detalló: "Desde el viernes arrancó en el departamento San Cristóbal, Vera y hubo algo en General Obligado y ya tenemos denuncias en casi todos los departamentos. Se dispersó de una manera exponencial, muy rápido. Hasta ayer había 18 casos protocolizados, pero al día de hoy y mañana seguro vamos a tener bastantes más". Señaló que por la enfermedad a los caballos también se les puede colocar repelentes que vienen en determinadas presentaciones.