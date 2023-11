El gobierno provincial debe más de 20 mil millones de pesos a municipios y comunas

Los Foros de intendentes y presidentes de comunas de la provincia de Santa Fe lanzaron este miércoles un comunicado refiriéndose a la deuda que el gobierno provincial tiene con ellos, mencionando que "estamos en el mes de noviembre, y el Gobierno Provincial de Omar Perotti sigue amasando una importante deuda con Municipios y Comunas, la cual se esconde detrás de una publicitada “buena” situación financiera, en la que según ellos mismos dicen, Maximiliano Pullaro recibiría la provincia".

a continuación, expresaron que "solo en fondos del Plan INCLUIR, obras menores y Promudi, el gobierno provincial ya tiene una deuda que supera los 20 mil millones de pesos, deuda que fue acumulada en los últimos cuatro años de gestión provincial. Además, hay que agregar a esto que la Dirección Provincial de Vialidad está incumpliendo los pagos de certificados de los convenios de mantenimiento de calzada y desmalezado de Rutas Provinciales, no habiendo hasta la fecha, recibido los desembolsos correspondientes, mientras se continúan llevando adelante los trabajos para no perjudicar la comunicación y la producción de nuestra provincia, a lo que se suma también, que no se vienen recibiendo los desembolsos de los contratos firmados por Obras delegadas para Caminos Rurales (Ley 4908)".

Por último, aclararon que "como es sabido, la actual crisis económica y social en el que se encuentra nuestro país, afecta profundamente las finanzas de todos los ciudadanos, y en especial, la de los gobiernos locales que deben contener a los mismos y sus necesidades irresueltas, y más aún, esta deuda preocupa pensando en el mes de diciembre, y los sueldos y aguinaldos de los empleados públicos".



PEROTTI ADVIRTIÓ QUE

"HAY CONTRATOS FIRMADOS"

Sobre Milei y la obra pública que viene, el gobernador Omar Perotti habló en las últimas horas de una preocupación real y que hay contratos firmados. En este sentido, el mandatario, que está transitando sus últimos días en el cargo, fue consultado por los despidos de obreros en obras públicas nacionales, que en algunos casos implica la paralización total de la misma, como el circunvalar ferroviario en Laguna Paiva. El rafaelino recordó las declaraciones que días atrás formuló el presidente electo, Javier Milei, con relación a la obra pública y apuntó: "Las empresas tomaron las declaraciones del presidente electo, de que no habrá continuidad -al menos en lo inmediato- de recursos para la obra pública". Advirtió que todos aguardan "una instancia de diálogo" con autoridades de la futura gestión. "Saber que no hay recursos para transferir, obliga a muchas de las empresas a generar estas instancias de despidos. Lo deseable es que se pueda estar trabajando con una mesa de diálogo con todos estos actores", destacó Perotti. Aclaró que "no solamente se da en esa obra (por la del circunvalar) sino en distintas, de diferentes niveles; obras nacionales en municipios y otras en el esquema provincial". Reiteró la necesidad de generar "una instancia de diálogo", ya que "hay contratos firmados". En ese sentido, disparó: "No es una cuestión de decir «de aquí en más la obra pública la hacen los privados y si hay interés de hacerlo»; eso podrá ser sobre una obra nueva". "Hay obras que tienen su contrato firmado, hay responsabilidad del estado garantizándole a una empresa modalidades de pago de acuerdo al cumplimiento de las obras", indicó el titular de Casa Gris. En esa línea, destaco que existe una "discusión contractual, no se trata de «no hay más plata y listo, se terminó, váyanse». Aquí hay una discusión que seguramente el estado nacional deberá dar en forma inmediata, quien sea el ministro del área cuando asuma con todo el sector de la construcción". Y enfatizó: "De eso depende el trabajo de mucha gente. Es una preocupación real". En declaraciones a LT10, Perotti fue consultado por las obras provinciales, muchas de las cuales presentan un atraso importante: "Hubo con distintas magnitudes de impacto. Algunas con instancias más lentas. En la provincia, con el impacto en la sequía hubo que generar una reducción de los ritmos y tratando de no detenerlas. La caída de recursos en la provincia, que comenzó en 2022 y que impacto con continuidad en 2023, nos obligó al replanteo de ritmo de obras. Es una realidad que afrontamos. Hay obras que nos hubiese gustado terminar, que están en un grado de avance importante, pero no se han terminado, hay otras que van a un ritmo menor que el deseado".



REUNIÓN CON PULLARO Y MASSA

El gobernador Perotti hizo referencia a la relación que mantiene con quien lo va a suceder en el cargo, Maximiliano Pullaro: "Venimos trabajando, como sentimos, creo debe ser una transición. Tratando de que la provincia pueda tener su mayor continuidad posible y los beneficios posibles de una buena transición. Creo que se crece de esa manera, institucionalmente creo que es el camino. Lo que debería ser natural y normal. En todos los momentos que haya que estar acompañando los intereses de la provincia, así va a ser". Respecto a la reunión con Massa de este miércoles, deslizó: "Le veníamos solicitando desde hace tiempo que con la quita de ganancias había una afectación de recursos provinciales y que necesitamos que de alguna manera se compense. La urgencia de todas las provincias tiene que ver fundamentalmente con pagar sueldos y aguinaldos. Sin duda que esos recursos sobre el final de esta etapa viene bien y de eso se tratará la reunión de hoy. Cómo se efectiviza, cómo es el aporte que nación pueda estar haciendo para ayudar a las provincias. Es un pedido de gobernadores actuales y de preocupación de gobernadores electos y entrantes. Nos pareció de buen criterio que participemos todos de la reunión".