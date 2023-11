Pullaro mostró su "preocupación" ante las nuevas autoridades sobre las obras públicas en la provincia

El gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, detalló este miércoles las reuniones mantenidas en Buenos Aires con representantes del futuro gobierno nacional, que presidirá Javier Milei. “Estuve reunido junto a nuestra vicegobernadora Gisela Scaglia con Guillermo Francos, con Guillermo Ferraro y estuve en diálogo también con Mariano Cúneo Libarona y con la doctora Patricia Bullrich, futura ministra de Seguridad”.

Contó que “a los futuros ministros del Interior y de Infraestructura y Obras Públicas (Francos y Ferraro) le llevamos una agenda sobre los principales temas que hay hoy en la provincia de Santa Fe. Primero, algunas obras que Nación está llevando adelante; pero también la situación de nuestra rutas nacionales y de nuestras rutas provinciales”. En ese sentido recordó que “por la provincia de Santa Fe sale el 70 % del cereal de la Argentina, y nuestras rutas terminan teniendo tránsito interprovincial e internacional, y nadie le paga eso a la provincia de Santa Fe”.

El gobernador electo resaltó que “hicimos hincapié sobre las mejoras que necesitan rutas de la provincia de Santa Fe, los caminos rurales y las rutas federales. Obviamente mencionamos las ruta 33, 34 y la 11, que están en pésimo estado y más allá de un plan integral que tiene pensado el gobierno nacional entrante, señalamos que es muy importante el mantenimiento urgente de esas vías”.

Asimismo, Pullaro resaltó que "se plantea una inversión público-privada como fue en algún momento en el gobierno de Mauricio Macri los PPT. Ellos tienen una mirada integral que implica caminos rurales, rutas provinciales, nacionales y que están ligadas con aquellas que son tránsito portuario como lo son las del sur provincial". "Guillermo Ferraro tiene un conocimiento cabal del sistema portuario de Santa Fe, una persona que tuvo mucho trabajo en el ámbito privado de la provincia y que conoce las rutas, por lo cual recibió muy bien nuestros pedido para llevar adelante un programa en el mediano plazo". Y luego acotó que "nosotros creemos que Argentina tiene que salir adelante y si el gobierno nacional viene con un plan que es aprobado en el Congreso y a Santa Fe le viene bien, por supuesto que lo vamos a aprobar. Ellos ven rentabilidad en rutas y autopistas nacionales y entienden que con fondos privados se pueden llevar adelante esas importantes obras. Lo discutirá el Congreso de la Nación, no yo, pero todo lo que sea beneficioso para la provincia de Santa Fe y nos saque de esta situación de terrible desidia que nos ha dejado el kirchnerismo en los últimos años, cuando la provincia ha hecho importantísimas inversiones para sostener al Estado nacional", afirmó sobre la posibilidad de la privatización de la obra pública.

La Hidrovía fue parte del diálogo con las futuras autoridades nacionales. “Santa Fe debe tener una incidencia muy importante en el nuevo contrato de concesión y no solo discutir el dragado y el balizamiento, sino además tiene que discutir un verdadero proyecto de desarrollo productivo para la provincia de Santa Fe y para la República Argentina”. Agregó: “También detallamos las inversiones que necesitan los puertos de la provincia de Santa Fe, los puertos públicos, pero el desarrollo que necesitan el puerto de la capital y el puerto de Reconquista”.

En cuanto al encuentro con Mariano Cúneo Libarona, reseñó: “Hablamos sobre los detenidos federales que hay en la provincia de Santa Fe. A nosotros nos preocupa de sobremanera la superpoblación carcelaria provincial, pero también la superpoblación federal. Hay presos federales que están aquí que tendrían que estar en cárceles federales y lamentablemente eso no sucede y a la Provincia no se le hace la retribución financiera y económica por la cantidad de presos que alberga. Planteamos que hay una salida y es la cárcel federal (en Coronda) que está prácticamente terminada, para que se pueda poner en funcionamiento y dimos diferentes alternativas”.

También se refirió a la reunión con Patricia Bullrich. “Es una muy buena noticia que ella pueda ser ministra de Seguridad de la Nación. Con ella hablamos de mapas de calor, llevamos mapas de delitos, mapas de lo que entendemos que son los barrios más conflictivos y de lo que tendrían que ser los primeros días de gestión conjunta con nuestra policía y con las fuerzas federales en la provincia”. “En general tuvimos una muy buena receptividad de las futuras autoridades nacionales y quedamos en continuar con un diálogo permanente”, sintetizó el futuro mandatario provincial.

El último tema planteado por Pullaro fue el problema de las fuerzas federales en la provincia. "Este termina siendo un problema de conducción. Quienes lo hacen están muy lejos y es muy difícil saber qué están haciendo en la provincia y si cumplen con el verdadero trabajo que están haciendo en función del problema que tenemos". "Sí solicité la posibilidad de tener un comando operativo conjunto que lo manifiesta en su articular la ley de seguridad interior de la provincia, donde el gobernador y el ministro de Seguridad de Nación puedan conducirlo y nosotros tomaríamos la responsabilidad y así sabríamos qué es lo que está haciendo cada hombre en el territorio. Eso permitiría un despliegue operativo más eficiente en función de los datos de inteligencia criminal que se construyen permanentemente en las bases policiales y así tener una efectividad mayor", cerró.