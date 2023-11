Preocupa el brote de “Encefalomielitis Equina del Oeste”

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección de Epidemiología y el Programa de Zoonosis y Vectores, informó sobre la situación actual de casos de encefalitis en equinos en la provincia. A la fecha, se confirmó la presencia del virus de la EEO en muestras positivas, identificándose casos en diferentes distritos de Santa Fe, siendo el departamento San Cristóbal el más afectado.

El virus EEO, perteneciente a la familia Togaviridae, es un Alphavirus que afecta a equinos y ocasionalmente puede afectar al ser humano. Hasta el momento, no se han notificado casos humanos sospechosos en la provincia. Se aclara que los caballos y los humanos no son reservorios ni transmiten la enfermedad entre sí. El vector trasmisor es el mosquito, que a su vez toma el virus desde las aves silvestres.

La enfermedad en humanos por EEO es posible pero no frecuente, y hasta la fecha no se ha notificado ningún caso en el país. Se estudia dentro de la vigilancia de encefalomielitis febriles, presentando síntomas como fiebre, escalofríos, mialgia y dolor articular, pudiendo evolucionar a síntomas neurológicos.

En Rafaela, durante la jornada de ayer se realizaron tareas preventivas de fumigación, y se están desarrollando otras acciones, de la mano de un grupo de trabajo de articulación pública y privada, integrado por la Municipalidad, el SAMCo Jaime Ferré, productores equinos, veterinarios y otros. Desde la Sociedad Rural, participamos activamente de este equipo, monitoreando permanentemente la situación, para brindar actualizaciones -según sea necesario- a nuestros socios y público en general.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Según se notificó oficialmente es necesario “Colocar telas metálicas en las ventanas y cerrar brechas en las casas; usar ropa protectora, como pantalones largos y camisas de manga larga, especialmente en áreas con presencia de mosquitos; minimizar actividades al aire libre durante los períodos crepusculares; utilizar repelentes de insectos con hasta un 25% de DEET; no se recomienda el uso de repelentes herbales o ultrasónicos. No existen vacunas para uso humano; las vacunas para equinos no reducen el riesgo en humanos y deben ser administradas por profesionales veterinarios”.

Recomendaciones especiales para los productores: “Se recomienda a los productores de la región mantener al día los controles sanitarios de los equinos que poseen en sus campos y verificar que los animales no circulen fuera de sus lotes”.

Los casos en animales deben notificarse al Senasa, concurriendo a la oficina más cercana (Francia 469, Rafaela, 03492- 424245/424722, [email protected]); enviando un Whatsapp al 11-57005704; en la app Notificaciones Senasa, o por correo electrónico a notificacion[email protected]. Por otro lado, desde la Rural de Rafaela, “consideramos que la medida fundamental que necesita este problema sanitario es la producción y distribución urgente de la vacuna, por parte de las autoridades correspondientes, y trabajamos para que este reclamo se concrete en acciones a la mayor brevedad”.



EN SAN CRISTÓBAL, LA SITUACIÓN ES CRÍTICA

Según comentó el presidente de la Rural de San Cristóbal, Méd. Vet. Francisco Mayoraz, el foco de infección en caballos no está controlado. “Para cuando lleguen las vacunas, dentro de 10 o 20 días, quizás sea muy tarde, además, a cómo está la situación en nuestra zona, únicamente la vacuna no va a controlar la epidemia, hay que realizar prevención contra las mosquitos”.

Dice el profesional que “La única ventaja de esta variante es que no se trasmite de caballo a caballo, o entre personas, pero hay que recomendarle usar repelente a las personas y a los municipios fumigar para evitar la propagación del mosquito”.

También es necesario, “que agilicen esas pruebas de laboratorio para que salgan lo antes posible al mercado las vacunas, y como es una cepa de Norte América hay que tratar de buscar vacunas americanas”. Dijo Mayoraz “pensamos que teníamos la situación controlada por el martes realmente se volvió a descontrola el foco y hay mucha mortandad de caballos en nuestra zona”.