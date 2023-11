La Máscara continúa con las muestras de talleres de teatro

El Centro Cultural La Máscara continúa con sus muestras de los talleres de teatro e invita a toda la comunidad a ser parte de este cierre de año.



¿Pasillo o ventanilla? Taller de teatro para Adultos Mayores

Viernes 1 y sábado 2 de diciembre a las 21:00.

“Hebe Uhart decía: 'Un turista no quiere perderse nada, mirá si después de pasar descubre que se perdió lo más lindo'. Estación de ómnibus. Un grupo de viajeras espera el micro junto a su coordinadora que las llevará a Mar del Plata. En esa espera coinciden distintas emociones: alegría, aburrimiento, cansancio, ansiedad, mientras se narran anécdotas y recuerdos”.

Actúan: Liliana Canavese, Griselda Chiapero, Norma de De Marco, Norma Lino, Graciela Storero, Susana Tarroza, Ester Wszyndybyl. Voz en off: Lucia Morra.

Coordina: Marcela Bailetti

Costo de la entrada: $2000, $1500 (jubilados y estudiantes) y socios gratis.



Ta lento. Taller de teatro para Preadolescentes

Domingo 3 de diciembre a las 18:30 y 20:00..

“El grupo de preadolescentes viene a mostrar su voz, a contarnos muchas historias que conviven a diario en su imaginación. Personajes fantásticos, televisivos y realistas se dan cita en un campamento donde nada es lo que parece ser”. Actúan: Margarita Bassani, Salvador Clementi, Lautaro De Marco, Catalina Escobar, Bianca Fiore, Francisca Manfredi, Juan Lucas Manassero, León Monges, Margarita Peretto, Emilia Perez, Lucía Perez, Emma Prone, Ciro Vilches, Juana

Wetzler y Ana Williner. Coordina: Mayra Armando.

Costo de la entrada: $1500, $700 (jubilados y estudiantes) y socios gratis.



9 escenas para 11 intérpretes. Taller de teatro para Adultos

Martes 5 de diciembre a las 21:30.

"Once intérpretes debaten la cantidad de escenas a mostrar. Son protagonistas de una noche en donde la escena los envolverá para hacerlos parte de una verdad o de una confesión. Algo se revela y se transforma en material escénico. Urge abrir la puerta del juego dramático y dejarlos transitar las emociones de estar en escena".

Actúan: Alejandra Abdullatif, Rosana Bertoldi, Cecilia Bustos, Agustina D’Emilio, Eli Gareis, Gisel Godoy, Joaquín Martinez, Oscar Oviedo, Gabriel Sanchez, Santiago Solaro y Fernando Soria. Coordina: Gustavo Mondino.

Costo de la entrada: $2000 (general), $ 1500 (jubilados y estudiantes) y socios gratis.



Cuna de mil recuerdos. Taller de teatro para Adolescentes

Miércoles 6 de diciembre a las 19:00 y 21:00.

“Un fin de semana. Una tía querida. Un grupo de primos. Una casa alejada. Cuna de mil recuerdos presenta las vivencias de siete primas y un primo que deciden ir a visitar a su Tía Nequi. Relata fragmentos de cotidianidad, de familia y confianza que conviven con verdades y ficciones. Sueños, miedos, risas, baile y, como no puede ser de otra manera, intensidad”.

Actúan: Lucía Albrecht, Belén Bulfone, Tadeo Ciarpella, Paula Dominguez, Tiara Isla, Sofía Puccini, Abril Ruben y Ornella Senn. Coordina: Mayra Armando.

Costo de la entrada: $1500, $700 (jubilados y estudiantes) y socios gratis.



El circo Enmascarado. Taller de teatro para niños

Lunes 11 de diciembre a las 20:30.

"Presentaremos 'El circo Enmascarado' una creación original colectiva donde el juego, el buen humor y unos personajes encantadores serán los protagonistas… Estos pequeños artistas de circo vendrán a Rafaela para hacer una función en el Centro Cultural La Máscara, aunque el objetivo no es solo deleitar al público con su arte, sino encontrar un preciado amuleto para la buena suerte. Actúan: Eugenio Fertonani, Catalina Dunky, Fiorella Dunky, Camila Bravo, Juana Rizzotto, Ayn Lajentzynky, Belén Boidi, Emilce Kuriger Calvo, Margarita Carignano, Renata Ciceri, Olivia Antonini, Camila Peralta, Angelina Holenztein, Juani Campos y Valentina Schneider. Coordina: Candela Hernández.

Valor de la entrada: $2000 generales, $1500 (estudiantes y jubilados), socios gratis.



BOLETERÍA

La boletería está habilitada de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 y una hora antes de cada función en el Centro Cultural La Máscara, Constitución 250, teléfono: 503222 (llamando o vía whatsapp).