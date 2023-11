Show solidario: tributo a Sergio Denis

La Fundación SEOM convoca al evento que tendrá lugar hoy, jueves 30 de noviembre a las 20:00, en el Espacio Cultural SEOM. En esta ocasión, se trata de un espectáculo musical a cargo del intérprete Giancarlo de Rafaela, quien presentará su tributo en homenaje al querido artista Sergio Denis. Cabe destacar que el artista ya había presentado su tributo ante un numeroso público en el Cine Teatro Manuel Belgrano.

El evento es gratuito y está dirigido a toda la comunidad. Quienes deseen asistir pueden retirar su entrada en la sede de SEOM (Av. Brasil 97) de lunes a viernes de 07:00 a 15:00.

Se solicita colaborar con un alimento no perecedero, a beneficio de la Asociación Civil Iniciativa Solidaria. Quienes no asistan al evento pero deseen colaborar con la Asociación Civil, podrán acercar su alimento no perecedero a SEOM.