Se presenta el segundo libro de Kuky Carena

Hoy, jueves 30 de noviembre a las 18:30, se presentará el segundo libro de Kuky Carena titulado “Te invitamos a soñar. Y si te enganchás, también a volar”, con el personaje de Áttimo Singarello, en Faber libros (Saavedra 52). Cabe destacar que habrá un acompañamiento musical con piano ejecutado por Lucio Borgna.

La actividad es organizada por el Círculo de la Prensa de Rafaela, que se beneficia con los ejemplares que sean vendidos, gesto altruista de este “personaje” viviente.

La edición de este libro estuvo a cargo de Norma y Daniel Petrabisi y cuenta con relatos de viajes, experiencias de vida con personajes y animales, y aventuras de amor. Además, está ilustrado con una gran cantidad de fotos.

“A lo largo de muchos años nos hemos encontrado en escuelas, donde he dado mis charlas, en medios de comunicación, en bares y en mi casa. Ahora quiero que nos encontremos para descubrir juntos a un pobre personaje que he conocido en mi vida: Áttimo”, cuenta Kuky Carena, un rafaelino multifacético, inquieto, viajero incansable que recorrió todos los continentes, defensor del medio ambiente y de la preservación del patrimonio urbano, conversador, deportista, fotógrafo, humorista, cocinero, amante de la música, creyente, entre otras facetas. No por menos, el 27 de abril de 2022, el Concejo Municipal de Rafaela lo reconoció como ciudadano distinguido por su aporte y su participación en diversos ámbitos de la ciudad.

A continuación, el detalle que cada letra, si se lee por renglón, dice Áttimo:

Atención, será el jueves 30 en Faber libros

Tendremos la oportunidad de soñar

También de volar

Involucrados en el recuerdo

Muchas gracias

Oren por mí

P/D: Basta que sea. Kuky o El Indio o El arruinado Carena.