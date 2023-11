Día Nacional del Mate, ¿por qué y cuándo se celebra?

El mate es la infusión argentina por excelencia y está presente en más del 90% de los hogares del país. Amargo, dulce, con hierbas o cáscaras de frutas, sus opciones son variadas pero la temperatura del agua es el punto más importante a la hora de prepararlo.

Cada 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Mate en honor a la infusión favorita de Argentina. La fecha corresponde con el nacimiento de Andrés Guacurarí, militar y gobernador de la Provincia de Misiones quien, junto a José Artigas, estableció un circuito comercial para la provincia, con la yerba mate como centro. Desde 2014, el Congreso de la Nación Argentina establece que en este día se promueva el reconocimiento permanente de esta costumbre nacional.

La yerba mate, que se produce principalmente en las provincias de Misiones y Corrientes, está presente en más del 90% de los hogares del país. El promedio anual de consumo es de 6,4 kg por habitante, según datos del Instituto Nacional de Yerba Mate. Además, Argentina es el principal productor y exportador mundial de este producto.

El mate está en la cultura argentina, se toma a todas horas del día, ya sea solos o en compañía. Pero no solo es una excusa para compartir y un ritual de dar y recibir, si no que también cuenta con propiedades beneficiosas para la salud. Su función antioxidante, que es un 60% mayor a la del té verde, mejora las defensas y protege al organismo del daño celular. Esta infusión también aporta vitaminas del grupo B, minerales y nutrientes como el potasio, el hierro y el magnesio y produce un efecto energizante natural que estimula el sistema nervioso y promueve la actividad mental. Eso no es todo, porque el mate también es bajo en sodio y se cree que contribuye a disminuir el colesterol malo y los triglicéridos.



¿DULCE O AMARGO?

Cada región del país consume esta infusión de forma diferente. En el norte se acostumbra tomar el mate amargo o endulzado con cáscara de naranja o azúcar quemada. En el litoral se suele complementar con otras hierbas como la manzanilla, y en verano se convierte en Tereré con ayuda del hielo, agua fría o jugo de frutas. Por las bajas temperaturas, en el sur del país, se suele tomar bien caliente y amargo.

Actualmente se suman tendencias como la utilización de “blends” de yerba, que incluyen hierbas, frutas, especias y flores que aportan nuevos sabores y también crece la costumbre de agregar coco rallado para crear una nueva versión del mate tradicional.

