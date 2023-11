Se realizó el cierre del taller de construcción en seco

Esta semana, las egresadas del curso 2023 de construcción en seco realizaron la última reunión del año. En la misma se hicieron presentes el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, Juan Ignacio Ruggia, integrante de dicha área municipal, Susana Keller, docente a cargo del taller y las alumnas.

La reunión de cierre sirvió además para recorrer los últimos avances de las obras realizadas en el quincho de la citada universidad, dado que el taller tuvo una parte práctica donde las estudiantes fueron construyendo baños en ese espacio facultativo para fijar los conocimientos adquiridos.

La particularidad de este curso es que fue orientado solo para mujeres. Si bien la construcción es uno de los sectores más masculinizados de la actividad económica, hay un creciente interés de parte de las mujeres por insertarse en la industria: “Vemos una convocatoria altísima en cada una de nuestras propuestas y cursos”, señaló Juan Ignacio Ruggia, coordinador de Empleo.

Experiencias

Al final del encuentro las estudiantes brindaron sus testimonios. Carla, de profesión estilista, manifestó: “Vi los cursos en la página de la municipalidad y decidí anotarme. Me gustó este curso, me pareció novedoso, único, no lo había visto en otro lado. Me gustó además que se haga en conjunto entre la municipalidad y la universidad”.

“Empezó en septiembre, dos días a la semana, tres horas intensas. Por un lado, hicimos toda la parte teórica, desde cero, cosas de cómo agarrar la tijera o el lápiz que se utiliza, y después fuimos a la parte práctica. Está bueno también porque desde la UTN nos cedieron el quincho, un lugar, digamos, que va a quedar con las construcciones realizadas. Siempre la práctica la hacíamos construyendo”, añadió la alumna.

Además, indicó: “Me llevo una gran experiencia que ya la puedo implementar en mi casa. Ahora entiendo, por ejemplo, cuando voy a una ferretería, no le hablo del cosito. Le hablo del tornillo, su nombre específico, cómo se aplica. O por ejemplo, cuando veo un video ya entiendo cómo es el proceso porque ya lo hicimos. Y remarcar la buena actitud, la buena predisposición de querer enseñar de los profesores a cargo”.

Por su parte, Gisela también quiso dejar su testimonio en la última clase del curso. “Siempre me interesó la idea de la construcción. Ya sea en seco o albañilería. Fue muy linda la experiencia, nueva y novedosa. La verdad que nunca lo había escuchado. Arrancamos sin conocimientos y entre todas terminamos armando dos baños que le van a quedar a la facultad”.

“Pusimos en práctica todo lo que nos enseñó la profe. Por mi parte y lo hablamos con otras chicas, me encantaría poder seguir capacitándome más en esto”, cerró.