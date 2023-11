Amenazó con incendiar la casa

Una mujer de 27 años de edad, residente en la calle Francia al 2500, ante autoridad de la Subcomisaría 1ª denunció a su expareja, identificado como Lautaro Ariel M., de 24 años, con quien está separada desde hace varios años.

Según la exponente, "él no entiende y siempre se mete en mi casa, y no lo denuncie antes porque tengo miedo. Hoy (por ayer) empezó a amenazarme por whatsapp, diciendo que no le importaba que lo denuncie. porque iba a seguir viniendo igual".

Seguidamente, agregó "el viernes vino de trabajar, yo estaba afuera y empezó a retar a mi hijo de 11 años. Le quitó el celular y lo tiró contra un mueble rompiéndole la pantalla, pero no le pegó", por lo cual solicitó una prohibición de acercamiento y exclusión de hogar.

Así las cosas, se ubicó al sujeto de referencia en el patio de la finca, se le pidió que recoja sus pertenencias, y acompañe a los policías hasta la Subcomisaría 1ª.

En dicho contexto, la denunciante señalo que el joven poco antes, había golpeado con un puño el vidrio de la ventana del frente, y lo rompió.

UNA AMENAZA

Y que no todo había quedado allí, dado que la había amenazado con que si no le abría iba a prender fuego la casa con ella adentro.

Para ello, tomó una sábana y mostrando un encendedor, amagaba que iba a prenderle fuego y la pasaría por el vidrio roto.

Fue entonces que se secuestraron los elementos citados precedentemente, y se detuvo al causante de lo antes mencionado.