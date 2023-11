Elecciones en Boca

Boca debía elegir el próximo domingo 3 de diciembre a su nuevo presidente, sin embargo la Justicia porteña decretó la suspensión de los comicios por supuestas "irregularidades detectadas en el padrón" luego de una denuncia presentada por Andrés Ibarra, candidato al cargo por la oposición.

"Desde el Club Atlético Boca Juniors queremos que a los socios, socias e hinchas los dejen votar. Porque lo que quiere justamente Ibarra es que no se realicen los comicios el domingo porque sabe que pierden", aseguró el oficialismo a través de un comunicado publicado en las redes sociales de la institución.

Además, en el mismo texto reafirma que se "ha hecho todo regularmente y de acuerdo al estatuto del club y lo que la justicia ha dictaminado en 2019".

Por su parte, Ibarra llamó a conferencia de prensa y lanzó duras acusaciones contra Juan Román Riquelme y compañía: "El oficialismo de Boca quiere truchar la elección y eso no lo vamos a permitir. Este fallo es determinante y contundente. Estamos planteando en la Justicia que podamos hacer una conciliación para que esto se pueda resolver. Nosotros queremos votar el 3 de diciembre. Estamos listos para competir".

Respecto a los motivos que lo llevaron a realizar la presentación legal, explicó. "Estábamos viendo una anomalía en los socios. Se sumaron más activos que los votos que tuvo el oficialismo. Macri está alarmado por lo que está pasando en Boca, quiere recuperar la credibilidad del club en el mundo. El socio tiene que saber bien lo que está pasando", analizó.

Luego, Riquelme, también tuvo micrófono abierto y apuntó: "Creo que estamos ante las elecciones más claras y simples de la historia de nuestro club. Ojalá que sean el domingo. Tenemos todo preparado para disfrutarlas. Todo lo que hemos preparado tiene un costo, a ellos no les interesa. Estamos ante las elecciones más claras de la historia del club". Y luego agregó: "Esperemos que el domingo podamos tener la fiesta que tenemos. Que mañana la jueza diga que podemos votar. Lo único que no se pueden tocar son los hinchas. Les quieren sacar el corazón. Quieren llevar al estadio a una cuadra. Si se va, perdemos la historia. A esta gente no le interesa nuestro club".