En la Crema trabajan en el armado del plantel para la temporada 2024

Atlético de Rafaela anunció, hace una semana, la continuidad de Ezequiel Medrán como entrenador del primer equipo para la temporada 2024 en la Primera Nacional. Con dos de los tres -principales- objetivos cumplidos en este 2023 el consejo directivo de la ‘Crema’ le renovó la confianza.



Por estas horas, la directiva albiceleste trabaja en el armado del plantel que afrontará la dura campaña que se vendrá, aún sin fecha cierta de inicio, aunque se estima para los primeros días de febrero. El próximo año el conjunto de barrio Alberdi también jugará la Copa Argentina, luego de no participar en sus últimas dos ediciones.



La expectativa por parte de la dirigencia de Atlético pasa por cerrar lo antes posible con aquellos jugadores que interesa su continuidad, y con los que no. A su vez, el viejo anhelo de volver a contar con un mánager deportivo, vuelve a estar sobre la mesa de diálogo y si bien hay conversaciones iniciadas, aún no hubo avance con ninguno.



DOS QUE NO SEGUIRÁN



En las próximas horas se hará oficial que Matías Olguín y Federico Torres no continuarán en Atlético de Rafaela. El defensor, lateral derecho, proveniente de Boca, no cumplió con las expectativas que se habían generado y entre lesiones y bajos rendimientos jugó poco.

En el caso de Torres, quién sí tuvo algo más de participación, principalmente en los juegos decisivos, tampoco se buscará de renovar y ya no regresará por Rafaela, luego de un año y medio de estadía. El lateral-volante pertenece a Talleres de Córdoba.



¿VENDRÁN POR ALGUNO?



La buena campaña que tuvo Atlético en la temporada 2023, sumado al rendimiento individual de algunos futbolistas deparó la atención de varios clubes y las miradas se centraron en tres de los futbolistas albicelestes: Agustín Bravo, Ayrton Portillo y Alex Luna.

Si bien por el momento no existe ningún ofrecimiento formal por ninguno de ellos, hubo sondeos de diferentes elencos.

En principios, la idea de la dirigencia sería poder vender a alguno de estos ‘valores’ de la institución para poder hacerle frente al armado del plantel. Para traer, hay que vender…



¿SE LOS PODRÁ RETENER?



La mayoría de los vínculos finalizan el próximo 31 de diciembre y la intención de la dirigencia sería renovarles su contrato para que continúen en Atlético. Ellos son: Marcos Peano, Gabriel Risso Patrón, Nicolás Laméndola, Nicolás Delgadillo, Manuel Ignacio Lago.

El rendimiento que han demostrado en la temporada los colocan en boca de varios y si bien algunos ya le han manifestado a la dirigencia albiceleste su intención de continuar, lo económico pasa a ser un escollo a la hora de renovarles su contrato.