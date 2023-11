Se abren las inscripciones a becas terciarias, universitarias y agrotécnicas

Las becas representan el beneficio anual que la Municipalidad de Rafaela brinda a estudiantes de todas las edades que estén por cursar o ya estén cursando carreras universitarias y terciarias, ya sea aranceladas (a partir del 2.º año) o no, en la oferta educativa local y en otras ciudades.

Para convertirse en beneficiario/a, es necesario ingresar al portal www.rafaela.gob.ar/becas. Allí se deberá completar el formulario de inscripción en línea (disponible a partir del 1.° de diciembre).

Posteriormente, se deberá presentar la documentación requerida en la Secretaría de Educación, ubicada en Sarmiento 550. Para este último paso, se debe solicitar un turno en la misma página web, completando otro formulario que permitirá realizar la reserva.

Por otra parte, quienes deseen ser acreedores del beneficio deberán ser rafaelinos/as o demostrar residencia en la ciudad durante los últimos 5 años y poseer un ingreso per cápita inferior a dos salarios mínimo vital y móvil dentro del grupo conviviente.

El plazo para este año se extenderá del 1.° al 28 de diciembre y es fundamental destacar que esta es la única fecha disponible para realizar la inscripción. Los seleccionados recibirán una ayuda económica durante 9 meses para destinarla a cubrir los gastos asociados al cursado de estudios.

Durante este 2023, un total de 996.000 pesos se distribuyeron entre más de 130 personas inscritas en instituciones educativas de la ciudad y de otras localidades. El beneficio lo recibieron de forma mensual durante nueve meses.

Aquellas personas que fueron becadas en 2023 y desean renovar su beca deben presentar fotocopias de los últimos dos recibos de sueldo o constancias de ingresos de todos los integrantes del grupo familiar conviviente, es decir, la renovación no es automática.

Además, se requiere la constancia de materias cursadas, regularizadas y/o aprobadas. La misma documentación será solicitada para aquellos que se inscribieron para recibir la beca en 2023 y no fueron seleccionados.

Finalmente, los nuevos inscritos deberán presentar constancia de inscripción impreso; fotocopia del DNI del estudiante; fotocopia del DNI de todos los integrantes del grupo familiar conviviente; fotocopias de recibos de sueldo o constancias de ingresos de todos los integrantes del grupo familiar conviviente; fotocopia del recibo de alquiler, cuota del plan de vivienda y/o crédito hipotecario; fotocopia del plan de la carrera elegida y constancia de inscripción en la carrera.

Para consultas y/o asesoramiento, dirigirse a la Secretaría de Educación (Sarmiento 550) o comunicarse al 504 333, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00.