30 jóvenes entrenarán en empresas locales

En el Salón Verde de la Municipalidad se llevó a cabo este martes un encuentro con los 30 jóvenes que comenzarán sus prácticas laborales en seis empresas, comercios e industrias de nuestra ciudad. Estuvieron presentes en la actividad el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; junto al coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; e integrantes de la Oficina Municipal de Empleo, escuchando cada una de las experiencias y relatos compartidos por los presentes.

Ruggia explicó que “es una costumbre reunirnos todos los meses con los chicos y chicas que comienzan con estos entrenamientos. Durante los cuatro años de gestión, hemos trabajado junto con más de 240 empresas que depositaron su confianza en el proceso llevado a cabo por la Oficina Municipal de Empleo, que dio como resultado que más de 1.200 personas hayan tenido su experiencia laboral”.

De todos ellos, son más de 700 los que están trabajando formalmente: “Es una satisfacción enorme, no solo por la confianza del sector privado sino también por todos los que asisten a la Oficina y ponen sus expectativas en un equipo gigante, no solo en cantidad de personas sino en su compromiso y pasión por lo que hacen, para abrir puertas y cumplir el sueño de tantos jóvenes”, señaló el funcionario.

Los que estén buscando una oportunidad laboral, pueden acercarse de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00, a la Oficina de Empleo ubicada en calle 9 de julio 420. Recomendamos llevar el DNI para poder armar el currículum vitae.

Una vez finalizado el encuentro, Camila Pizarro contó que comenzará este viernes en Megatone: “Tengo muchas ganas de empezar y estoy agradecida por este programa. Esto significa proyectos, tener una entrada fija que hoy cuesta mucho, pensar el día de mañana tener una casa, mis cosas, un futuro estable y formar una familia”.

A los que estén interesados, les dijo que “se animen porque es una posibilidad más allá de que sea por un tiempo. Si quedo voy a estar muy agradecida y si no ocurre, es una experiencia más para el currículum y nos acerca a otro lugar”.

Por su parte, Santiago Rodríguez estará haciendo su entrenamiento en la empresa libertad: “Esto fue posible a través de la Oficina de Empleo. A principios de mayo dejé la carrera que estaba estudiando y mi mamá me recomendó que averiguara allí. Creo que es muy bueno. Para mí es un paso muy grande poder ingresar al mundo laboral para crecer como persona y valerme por mí mismo”, declaró.