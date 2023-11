Oficializan bono para jubilados y pensionados de la ANSeS

El Gobierno oficializó el pago del bono de $55.000 para jubilados y pensionados de la ANSeS en diciembre. El refuerzo extraordinario está dirigido a todos los titulares de jubilaciones que no superen el haber mínimo que en el último mes del año alcanzará los $105.713.

La medida fue formalizada ayer martes con el decreto 626, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, publicó el portal de Todo Noticias.

El extra se suma al medio aguinaldo y el incremento desde diciembre del 20,87% de la ley de movilidad. De esta manera, en último mes del año cobrarán $213.569 por el haber, el medio aguinaldo y el bono.



BONO DE $55.000: QUIÉNES

COBRARÁN EN DICIEMBRE

El bono de $55.000 está destinado a:

* Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo ($105.713).

* Titulares de la Pensión No Contributiva (PNC).

* Jubilados de la mínima que no accedieron a moratorias ni planes de pago.

* Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).



CUÁNTO COBRARÁN

EN DICIEMBRE

El monto que percibirán los jubilados junto al aumento de la jubilación mínima, medio aguinaldo y bono de $55.000 en diciembre queda de la siguiente manera:

* Jubilaciones y pensiones mínimas cobrarán por el haber, el medio aguinaldo y el bono de $55.000: $213.569.

* Jubilaciones y pensiones de dos mínimas percibirán por el haber, y la segunda cuota del aguinaldo: $317.139.

* Jubilados que no accedieron a moratorias ni planes de pago recibirán por el haber, el complemento por la suba del salario mínimo ($22.207) y el bono: $182.920.