Renovación del recinto de sesiones

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Si bien la noticia se había difundido oportunamente, ayer, desde el Cuerpo Legislativo local se remitió un pormenorizado detalle de todas las acciones encaradas, información que se reproduce en esta página.

El mobiliario anterior fue empleado por casi tres décadas, ya que el Cuerpo Legislativo estrenó las bancas individuales para los ediles en la Sesión del 26 de junio de 1995, tal como se refleja en la edición del 5 de julio de dicho año de Semanario El Eco. La publicación detalla: “Se estrenan en la oportunidad bancas individuales para los ediles, siendo utilizada la mesa por presidencia y las secretarias. Micrófonos individuales completan el remozamiento del Recinto”.

La renovada estructura de la Sala fue presentada en agosto de 2023 y al respecto la concejal Carolina Giusti, actual presidente del Cuerpo, afirmó: “Este amoblamiento obviamente necesitaba arreglos y ajustes, presentando problemas en su estructura de madera, pero también en la parte del cableado eléctrico que permite la utilización del sistema de sonido y las computadoras que en la actualidad todos los Concejales empleamos. Además, en época de pandemia, fueron separadas las bancas y quedó por fuera el tendido de cables, lo que generaba un peligro para quienes a diario utilizamos el espacio”.

Más adelante agregó que “las mejoras se ajustan a la actual imagen del Concejo y al resto de las refacciones edilicias realizadas en los últimos años, obra que además se enmarca en la programación establecida por el quincuagésimo aniversario de la actividad legislativa”.



Mejoras edilicias

El Concejo funciona desde sus inicios en el Edificio Municipal, hoy Patrimonio Cultural Sunchalense. Ya desde el cuadragésimo quinto aniversario se viene desarrollando un plan de mantenimiento y mejoramiento de todas las instalaciones, con importantes modificaciones que hacen a la modernización y la eficiencia del Estado.



Algunas de las remodelaciones concretadas:

-Arreglo y mantenimiento permanente del techo y paredes laterales del edificio.



-Remodelación del espacio de reuniones, desarmando los compartimientos de los bloques, transformando el lugar en una amplia sala de reuniones que no solo permite la labor legislativa, sino que además es empleada para otros encuentros de múltiples comisiones que funcionan en la ciudad.



-Remodelación del espacio de la escalera, el cual presentaba un peligro importante para quienes concurrían diariamente el Palacio, principalmente niños.



-Actualización de toda la red de instalación eléctrica, con recambio de luminarias de tecnología led.



-Acondicionamiento de dos paredes del Recinto, para que las mismas sean utilizadas con el objetivo de exhibir obras artísticas, lo que permitió y permite un rico intercambio cultural con la comunidad artística local.



-Trabajos de pintura en general y actualización de amoblamiento, acorde a la labor legislativa actual y al archivo del Concejo Municipal, con el compendio de normas aprobadas y demás documentación importante.



-Identificación exterior en el Edificio Municipal y acondicionamiento de una oficina en planta baja.



-Identificación de la Sala de Sesiones con el nombre Mirta Rodríguez.



Accesibilidad

“Por supuesto sabemos que la gran deuda pendiente sigue siendo la accesibilidad, como lo es en otras tantas dependencias municipales y públicas de la ciudad. Es una deuda que debemos enfrentar con decisiones políticas y obviamente presupuesto acorde. Es un tema que siempre abordamos, en el cual seguimos trabajando, analizando opciones, con reuniones y charlas al respecto. Aún no ha tenido una resolución definitiva, pero estamos trabajando”, expresó la concejal Giusti sobre el tema.

Luego detalló las acciones que el Concejo ha desarrollado para mejorar la situación al respecto:

-Transmisión en vivo de las Sesiones, las cuales quedan luego disponibles con sus respectivos videos en redes sociales.

-Amplia difusión de los medios de contacto del Concejo, posibilitando el ingreso de notas y reclamos a través de correo electrónico, y una línea de WhatsApp que es utilizada por el área de comunicación institucional.

-Habilitación de un espacio en planta baja, que si bien no tiene atención permanente al público, permitió y permite el recibimiento de vecinas y vecinos, periodistas, proveedores y demás personas que se acercan a dialogar con el personal o los ediles. Espacio que también ha permitido desarrollar actos en el hall del Edificio Municipal, cuando las personas involucradas no podían utilizar las escaleras.

-Realización de reuniones de la agenda legislativa en otros espacios cercanos al Edificio Municipal, como las instalaciones del Centro Comercial, Industrial y de la Producción, así como la elección de otros salones locales para actos y actividades: Amigos del Arte, Centro Cultural del Colegio San José, Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, los cuales cuentan con las condiciones de accesibilidad necesarias.























