Sobreviviente del helicóptero estrellado

Tras el accidente en el que un helicóptero se estrelló en el Río Paraná, y perdió la vida Gustavo Degliantoni, empresario y expiloto de Turismo Carretera, uno de los sobrevivientes contó cómo sucedió la tragedia.

Osvaldo Iommi -quien venía de copiloto-, reveló que "nos habíamos juntado a almorzar, como tantas otras veces, y habíamos salido como una tarde más".

"Incluso estuvimos festejando porque había venido un amigo de Canadá", relató aún con las manos hinchadas luego de forcejear para desabrocharse e cinturón de seguridad cuando la aeronave se hundía en las aguas, frente a las costas de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires.

"Venía todo bien, y pasó lo que pasó. Fueron segundos. Nosotros alcanzamos a salir, pero Gustavo quedó enganchado y no sabemos que pasó", sostuvo conmovido por la situación que le tocó vivir.

LO SUCEDIDO

De acuerdo a Diario Popular, consultado sobre lo que sucedió con la aeronave que pilotaba Degliantoni, de 71 años, comentó "no vi nada, yo justo agaché la cabeza para agarrar el celular y cuando la levanté vi que el agua salpicaba el frente del helicóptero. Se dio la vuelta y nos hundimos. Cuando nos hundimos me desabroché el cinturón, salí, golpeé la puerta o no sé como hice para salir".

"Los otros amigos que estaban atrás no sé cómo hicieron para salir, porque cuando los vi estaban sin el cinturón. Fui el segundo en flotar y, cuando miré, los vi a los otros muchachos que estaban saliendo", acotó.