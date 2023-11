Golearon Newell's y Racing

Newell´s ganó 3-0 ante Defensa y Justicia, finalista de la Copa Argentina, en la jornada 14 y última de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional 2023. Con la victoria, la Lepra quedó sexto con 18 unidades y el Halcón, con 14 puntos, quedó en el puesto 12.

Este fue el último partido, y por lo tanto la despedida, del entrenador leproso Gabriel Heinze, quien se fue rápido de la cancha y no se despidió de su gente pese a la victoria.

Defensa y Justicia tiene asegurada su participación en la Copa Sudamericana, pero sueña con un lugar en la Libertadores. Aunque no la podrá conseguir por la tabla anual porque está muy lejos de los primeros cuatro puestos, buscará conseguirlo ganando la final de la Copa Argentina, que jugará ante Estudiantes de La Plata.



RACING GANÓ SU ZONA

Quién hubiese dicho que, a dos meses de la ruidosa salida de Fernando Gago como DT, Racing terminaría en la cima de la Zona B de la Copa de la Liga para jugar cuartos de final contra Rosario Central. El elenco conducido de manera interina por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla mostró acaso su mejor versión en lo que va de certamen y goleó por 4-1 a Belgrano de Córdoba que, de todos modos, también pasó de fase: en cuartos irá contra River.

En el primer tiempo, Gabriel Hauche, a los 13 minutos, y el colombiano Juan Fernando Quintero, a los 38, marcaron para "La Academia". En el complemento, nuevamente Quintero, a los 27 minutos, y Agustín Ojeda, a los 39, completaron la abultada victoria para Racing, mientras que Franco Jara, a los 45, descontó para Belgrano. El elenco de Avellaneda quedó como líder de la Zona B y enfrentará a Rosario Central, que culminó cuarto del Grupo A, en los cuartos de final de la Copa de la Liga, mientras que el "Pirata" fue tercero y se medirá con River, que terminó como escolta de Huracán.



CIERRAN LA FECHA

Este martes jugarán, 19 hs, Barracas Central vs Argentinos Juniors.