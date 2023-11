Con el uso de la Taser, detuvieron a una mujer

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Una mujer que amenazaba a su ex pareja con un cuchillo de cocina en plena vía pública fue reducida por efectivos de la Policía de la Ciudad con el uso de una pistola Taser.

La escena se produjo tras el llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de una mujer, de 35 años, con un cuchillo que amenazaba a su ex pareja, de 28, en la calle Suárez al 400 del barrio porteño de La Boca.

Tras el alerta, personal de la Comisaría Vecinal 4 C y de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) se acercaron hasta el lugar y le solicitaron a la agresora que cesara con su actitud.

Sin embargo, hizo caso omiso y tras agotar las instancias para tranquilizarla "uno de los agentes utilizó su pistola Taser logrando reducirla y ponerla a resguardo", detallaron fuentes policiales a Noticias Argentinas.

Por la utilización del arma no letal, se hizo presente el SAME que trasladó a la mujer hasta el Hospital Argerich con "excitación psicomotriz" y un golpe en la cabeza producto de su caída al suelo y que no denota gravedad.

Tanto los efectivos como el joven damnificado resultaron ilesos.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 40, a cargo de Diego Espada, que inició actuaciones por "uso y portación de arma impropia", en infracción al artículo 102 del Código Contravencional.